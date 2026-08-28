विशेष मुलांसोबत ‘सन मराठी’च्या कलाकारांची राखीपौर्णिमा; योगिता चव्हाणच्या शब्दांनी जिंकलं मन

YOGITA CHAVAN EMOTIONAL REACTION: मनोरंजनाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणाऱ्या 'सन मराठी' वाहिनीनं नेहमीच सामाजिक बांधिलकी जपलीय. याच भावनेतून राखी पौर्णिमेच्या निमित्तानं ‘सन मराठी’च्या कलाकारांनी परळ येथील श्रीरंग चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून नरेपार्क विशेष मुलांच्या शाळेला भेट दिली. यावेळी त्यांनी विशेष मुलांना राखी बांधत राखी पौर्णिमा साजरी केली..या खास उपक्रमात ‘मी संसार माझा रेखिते’ मालिकेतील अभिनेत्री दीप्ती केतकर, तसंच तु अनोळखी तरी सोबती मालिकेतील योगीता चव्हाण आणि अंबर गणपुले आणि सौभाग्यवती वृंदा मोहन मालिकेतील स्वाती भिंगारदिवे आणि संग्राम समेळ सहभागी झाले होते. .यावेळी विशेष मुलांनी स्वत:च्या हाताने बनवलेल्या राख्या कलाकरांच्या हातावर बांधल्या. मुलांचं प्रेम पाहून कलाकार सुद्धा भारावून गेले. त्यांनी या मुलांना खास भेटवस्तू सुद्धा दिल्यात. यावेळी कलाकारांनी मुलांच्या कलेचं आणि मेहनतीचं मनापासून कौतुक केलं..यावेळी योगिता चव्हाण सुद्धा भावूक झाल्याचं पहायला मिळालं. ‘निखळ emotions ची आपल्याला फारशी सवय राहिलेली नाही’ अशी प्रतिक्रिया तिने देली. तसंच मुलांना भेटल्यावर सगळं विसरून त्यांच्यासोबत खूप सुंदर आणि मनापासूनचे क्षण अनुभवता आले. त्यांच्यासोबत वेळ घालवताना जाणवलं की, आनंद मिळवण्यासाठी आपल्याला खूप मोठ्या गोष्टींची गरज नसते. असंही ती म्हणाली..'ती' अभिनेत्री ललित प्रभाकरसाठी आहे बहिणीसारखी! २५० रुपयांची नोट आजही जपून ठेवली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.