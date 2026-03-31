माईक हिसकावला आणि स्टेजवरुन हकललं, प्रसिद्ध कॉमेडीयन सुनील पालचा भर कार्यक्रमात अपमान, Viral Video

SUNIL PAL DISRESPECTED AT MUMBAI AWARD SHOW: मनोरंजनविश्वात असे अनेक कलाकर आहेत जे आपल्या विनोदी स्वभावातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असतात. त्यातील एक म्हणजे प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील पाल. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनील पाल प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतात. परंतु सध्या त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. त्या व्हिडिओमध्ये एका पुरस्कार सोहळ्यात सुनील पालचा सगळ्यासमोर अपमान झाल्याचं पहायला मिळतय. सध्या तो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..मुंबईत आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सुनील पाल यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्यांचा सत्कारही केला गेला. ते बोलण्यासाठी पुढे आले. परंतु त्यांना स्टेजवरून हाकालण्यात आलं. सध्या त्यांचा तो व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसतय की, स्टेजवर बोलवून सुनील पालचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी प्रेक्षकांच्या आग्रहाखातर बोलण्यासाठी माईक घेतला. तेव्हा त्यांना दूर केलं गेलं. त्यांनी विनंती करुन पुन्हा माईक घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या हातातून माइकही हिसकावण्यात आला आणि त्यांना खाली हलकून देण्यात आलं. .सुनील पाल अपमान झाल्यानंतर कार्यक्रमातून निघून गेला. परंतु त्यांचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी व्हिडिओ पाहून संताप व्यक्त केलाय. अनेकांनी कमेंट्स करत घडलेल्या घटनेबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय.