'तो हेअर पॅच वापरतो' गोविंदाबाबत सुनीता आहुजाचा खुलासा, म्हणाल्या...

BOLLYWOOD ACTORS USING HAIR PATCH DISCUSSION: बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा हा नेहमीच चर्चेत असतो. अनेकदा त्याच्या खासगी आयुष्यावर चर्चा होताना पहायला मिळते. गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा या सतत गोविंदाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करत असतात. नेहमीच सोशल मीडियावर किंवा त्यांच्या ब्लॉगमधून त्या खुलासे करत असतात. अशातच आता त्यांनी गोविंदाबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. .सुनीता आहुजा यांनी नुकतीच एका युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी अनेक खुलासे केले. यावेळी बोलताना त्यांनी 'इतर अभिनेत्यांप्रमाणे गोविंदाही हेअर पॅच वापरतो.' असं म्हटलंय..मॅशेबल इंडियाशी संवाद साधताना सुनीता आहुजा म्हणाल्या की, 'जेव्हा मला GOAT कोण आहे असं विचारलं गेलं. तेव्हा मला या शब्दाचा अर्थ माहित नव्हता. मला वाटलं, आपण बकऱ्यांबद्दल बोलत आहोत. त्यामुळे मी म्हणाले की, माझा नवरा बकरा नाही. खरं तर मी त्यांना सिंह म्हणणार होते.'.यावेळी बोलताना सुनिता यांनी गोविंदाबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. त्या म्हणाल्या की, 'तो आजही खूप छान दिसतो. पंरतु त्याला यापूर्वी नैसर्गिक केस होते. आता तो हेअर पॅच वापरतो.' हे सांगताना त्या हसल्या आणि म्हणाल्या, 'आत लपवण्यासारखी काय गोष्ट आहे? जवळपास सगळेच अभिनेते असं करतात' असं स्पष्टीकरण ते देत असतात. .नाटकाला उशिरा आले प्रेक्षक, सागर कारंडेनं नाटक थांबवत विनोदी शैलीत केलं स्वागत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.