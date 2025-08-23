Premier

"माझ्या मुलाला वाचवा मी..." मुलाच्या जन्मावेळेस ढसाढसा रडू लागला गोविंदा; "गर्भलिंग निदान चाचणी.."

Sunita Ahuja Shared Incident When Govinda Cried : अभिनेता गोविंदा आणि त्याची पत्नी सुनीता अहुजा यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्यातच सुनीता यांची जुनी मुलाखत चर्चेत आहे.
Sunita Ahuja Shared Incident When Govinda Cried
Sunita Ahuja Shared Incident When Govinda Cried
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. अभिनेता गोविंदा (पदार्पण – 1986) यांनी 1987 मध्ये सुनीतासोबत लग्न केलं होतं, जे बराच काळ गुप्त ठेवण्यात आलं.

  2. मुलगी झाल्यानंतर त्यांनी लग्नाची घोषणा केली, तर आठ वर्षांनी मुलगा यशवर्धनचा जन्म झाला.

  3. सध्या त्यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चांना उधाण आलं असलं तरी गोविंदाच्या वकिलांनी त्या अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं; याच पार्श्वभूमीवर सुनीता यांनी दिलेल्या जुन्या मुलाखतीतील एक किस्सा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

Loading content, please wait...
govinda
Entertainment news
Entertainment Field
controversy
bollywood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com