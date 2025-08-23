"माझ्या मुलाला वाचवा मी..." मुलाच्या जन्मावेळेस ढसाढसा रडू लागला गोविंदा; "गर्भलिंग निदान चाचणी.."

अभिनेता गोविंदा (पदार्पण – 1986) यांनी 1987 मध्ये सुनीतासोबत लग्न केलं होतं, जे बराच काळ गुप्त ठेवण्यात आलं.मुलगी झाल्यानंतर त्यांनी लग्नाची घोषणा केली, तर आठ वर्षांनी मुलगा यशवर्धनचा जन्म झाला.सध्या त्यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चांना उधाण आलं असलं तरी गोविंदाच्या वकिलांनी त्या अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं; याच पार्श्वभूमीवर सुनीता यांनी दिलेल्या जुन्या मुलाखतीतील एक किस्सा पुन्हा चर्चेत आला आहे..Bollywood News : सध्या अभिनेता गोविंदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. 1986 मध्ये बॉलिवूड मध्ये पदार्पण केलेल्या या अभिनेत्याने 1987 मध्ये सुनीताशी लग्न केलं. बराच काळ हे लग्न लपवून ठेवण्यात आलं होतं. पण वर्षभराने मुलीच्या जन्मानंतर त्यांनी त्याचा विवाह झाला असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर आठ वर्षांनी त्याचा मुलगा यशवर्धनचा जन्म झाला. .आता सध्या गोविंदा आणि सुनीता यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. गोविंदाच्या वकिलांनी असं काहीही घडलं नसल्याच म्हटलं आहे. या चर्चा सुरु असतानाच आता सुनीता यांनी एका जुन्या मुलखतीत सांगितलेला किस्सा चर्चेत आहे. काय हा किस्सा जाणून घ्या. .ईट, ट्रॅव्हल, रिपीट या युट्युब चॅनेलशी बोलताना सुनीता यांनी मुलाच्या जन्माच्या वेळी घडलेली घटना सांगितली होती. या घटनेवेळी गोविंदा ढसाढसा रडला होता. काय घडलेलं नेमकं जाणून घेऊया. ."जेव्हा मी माझ्या मुलाला यशला जन्म देणार होते तेव्हा माझं वजन 100 किलो झालं होतं. माझं वजन खूप वाढलं होतं. मला वाटलं की मी मरेन. गोविंदा माझ्याकडे बघून रडू लागला. त्यावेळी गर्भलिंग निदान चाचणी कायदेशीर होती. त्यामुळे आम्हाला मुलगा होणार हे माहित होतं."."मी डॉक्टरांना सांगितलं की माझ्या पतीला मुलगा हवा आहे. प्लिज माझ्या मुलाला वाचवा मी मेले तरी चालेल. पण मी असं बोलल्यावर गोविंदा आणखी रडू लागेल. तो खूप रडत होता. आमच्या सगळ्यांसाठी हा फिल्मी क्षण होता." असं ती पुढे म्हणाली. .गेली काही वर्ष गोविंदा आणि सुनीता वेगळे राहतात. गोविंदा बंगल्यात राहतो. तर सुनीता त्यांच्या दोन्ही मुलांसह बंगल्यासमोर असलेल्या फ्लॅटमध्ये राहतात. .FAQs : Q1. गोविंदाने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण कधी केलं?👉 1986 मध्ये.Q2. त्यांनी सुनीता यांच्याशी लग्न कधी केलं?👉 1987 मध्ये.Q3. त्यांचं लग्न सुरुवातीला गुप्त का ठेवलं होतं?👉 करिअर आणि फॅन फॉलोइंगवर परिणाम होऊ नये म्हणून.Q4. त्यांच्या मुलांची नावं काय आहेत?👉 मुलगी – टीना, मुलगा – यशवर्धन.Q5. सध्या सुरू असलेल्या घटस्फोटाच्या चर्चेबाबत काय सत्य आहे?👉 गोविंदाच्या वकिलांनी घटस्फोटाच्या बातम्या अफवा असल्याचं सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.