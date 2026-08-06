नवऱ्यासोबत नातं बिघडल्यावर सनी देओलच्या प्रेमात पडली अभिनेत्री, हातात हात घालून बसली, नवरा चांगलं बोलू लागताच...

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक हिट चित्रपटात काम केलं. 'गदर' असो किंवा 'बॉर्डर' त्याच्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये खेचून आणलं. त्याच्या लव्हस्टोरीवर आधारित चित्रपटांना तर प्रेक्षक डोक्यावर घ्यायचे. मात्र जितके त्याचे चित्रपट चर्चेत असल्याचे तितकंच त्याचं वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत होतं. लग्न झालेलं असतानाही त्याचं नाव अनेक अभिनेत्रींसोबत जोडलं गेलं. मात्र सगळ्यात जास्त चर्चा झाली ती त्याच्यापेक्षा एक वर्षाने मोठ्या असलेल्या अभिनेत्रीसोबतच्या नात्याची. ही अभिनेत्री दोन मुलींची आई होती. आजही त्यांच्या नात्याची चर्चा होते. .कोण होती ती अभिनेत्री?ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून डिंपल कपाडिया होती. डिंपलने वयाच्या १६ व्या वर्षी इंडस्ट्रीचे पहिले सुपरस्टार राजेश खन्ना यांच्याशी विवाह केला. १७ व्या वर्षी त्या आई झाल्या. मात्र त्यांच्या आणि राजेश खन्ना यांच्या नात्यात काही वर्षातच दुरावा निर्माण झाला. त्यानंतर त्यांचं नाव सनी देओलसोबत जोडलं गेलं. 1984 साली सनी आणि डिंपल यांनी 'मंजिल मंजिल' सिनेमात एकत्र काम केलं. सिनेमाच्या सेटवर दोघांमध्ये जवळीक वाढली. त्यानंतर दोघांच्या नात्याच्या चर्चा रंगू लागल्या. त्यांनी जवळपास ११ वर्ष एकमेकांना डेट केलं. त्यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल कोणालाही कळू दिलं नाही..एका मुलाखतीत अमृता सिंग यांनी त्यांच्या नात्याबद्दल खुलासा केला होता. त्या म्हणाल्या, 'जेव्हा डिंपल आणि राजेश खन्नामध्ये नात सुधारायला सुरुवात झाली त्यावेळी तिने सनीसोबतचे नाते संपवले.' जेव्हा डिंपल राजेश खन्ना यांच्यासोबत राहत नव्हत्या तेव्हा त्या सनीसोबत रिलेशनमध्ये होत्या. तर राजेश खन्ना देखील दुसऱ्या अभिनेत्रीसोबत लिव्ह इन मध्ये होते. असं म्हटलं जातं की सनी देओल त्याची पत्नी पूजा हिला घटस्फोट द्यायला तयार नव्हता. त्यामुळे डिंपलनेदेखील राजेश खन्नांना घटस्फोट दिला नाही. जेव्हा काका पुन्हा डिंपलसोबतच चांगले बोलू लागले. त्यांच्यातील संबंध चांगले झाले तेव्हा अभिनेत्रीने सनीसोबत असलेलं नातं संपवलं. .त्यांनी या नात्याबद्दल तब्बल ११ वर्ष गोपनीयता बाळगली होती. मात्र काही वर्षानंतर त्यांचा लंडन मधला एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ज्यात डिंपल आणि सनी एकमेकांसोबत हातात हात घेऊन बसले होते. त्यांच्या या व्हिडिओची चांगलीच चर्चा रंगली होती. .मुख्य अभिनेत्याने सोडली 'लक्ष्मी निवास' मालिका; तर एक- दोन नव्हे तब्बल तीन कलाकारांची एंट्री; कोण आहेत ते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.