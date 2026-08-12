सामोसे, तूप अन्…; ६८ व्या वर्षीही सनी देओल फिट कसा? म्हणाला...

SUNNY DEOL REVEALS HIS DIET AND WORKOUT ROUTINE AT AGE 68: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल याने आपल्या अभिनयाचा जोरावर स्वत:ची ओळख निर्माण केली. तो 'बटवारा १९४७' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. वयाच्या ६८ व्या वर्षी तो मुलगा करण देओलबरोबर हिरोच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. परंतु वाढत्या वयातील त्याच्या भूमिकांवरून त्याला बऱ्याच वेळा ट्रोल केलं जातं. इतकं वय होऊनही सनी हिरोची भूमिका का करत आहे? तसंच इतकं वय असून सनी देओल इतका फिट कसा? असा प्रश्न चाहत्यांना बऱ्याच वेळा पडतो. दरम्यान या सगळ्यावर त्याने प्रतिक्रिया दिली आहे. .सवेरा स्टार टॉक्स'शी बोलताना सनी देओलला वयाच्या ६०व्या वर्षी मिळणाऱ्या भूमिकांबद्दल विचारण्यात आलं. त्यावर तो म्हणाला, “मला माझं वाढतं वय कधी जाणवलंच नाही. ज्या दिवशी मला आतून वाटेल की मी म्हातारा झालोय, त्या दिवशी मी भूमिका करणं सोडून देईन. कारण आजही मी स्वतःला तरुण हिरोच समजतो. मी आधी जे केलं, तेच आजही करत आहे.”.दरम्यान फिटनेसबद्दल बोलताना सनी म्हणाला, 'मी सकाळी लवकर ५.३० वाजता उठतो. आता इतक्या वर्षांची सवय लागल्याने लगेच जाग येते. सकाळी उठल्यावर व्यायाम करतो. तसंच दिवसभर शरीराला सकारात्मक ठेवतो. कार्डिओ आणि वेट ट्रेनिंग हे व्यायाम देखील करतो. मी नेहमीच व्यायामाचा आनंद घेतो आणि तंदुरुस्त राहतो.'.'मी डाएट करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मी शेवटी सामोसे आणि तूप लावून पराठे खाल्लेच. मी अनेकदा माझ्या मुलांचा आहार पाहतो. त्यांना हे ही सांगतो की, तुमच्या वयात आम्ही खूप जास्त खायचो.' असं त्याने सांगितलं..‘जीने के हैं चार दिन’वर सलमान खानचा भन्नाट डान्स; भाईजानची एनर्जी पाहून चाहते थक्क! Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.