सनी देओलकडे संपत्ती किती? ही मॅन धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर नेथवर्थ वाढलं? आता बॉर्डर २ नंतर होणार मालामाल?

Sunny Deol Become Richer?: अभिनेता सनी देओल 'बॉर्डर २' या सिनेमामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्याचा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरत आहे. पहिल्याच दिवशी या सिनेमाने मोठी कमाई केली आहे. गदर २ सिनेमावेळी सनी देओलनं बक्कळ कमाई केली होती. त्यात आता बॉर्डर २ मुळे तो मालमाल होण्याची शक्यता आहे. त्याची सिनेमा, जाहिरात, ब्रँड एंडोर्समेंटमधून मोठी कमाई होते..एका रिपोर्टनुसार सनी देओलची एकून संपत्ती १३० कोटी रुपयांची आहे. तसंच त्यांच्याकडे मुंबईतील विर्लेपार्ले आणि जुहू या भागात मोठे घर आहे.. तसंच मलबार हिल इथं अलिशान बंगला सुद्धा आहे. ते घरं इतकं अलिशान आहे की, त्यात जीम, स्विमिंग पूल, खासगी थिएटर अशा बऱ्याच गोष्टी आहे. मुंबईसह पंजाब आणि इंग्लंडमध्ये देखील सनीच्या नावे काही मालमत्ता आहे. .सध्या सनी आणि त्याचं कुटुंबीय 'देओल हाऊस' इथल्या बंगल्यात राहतात. आता या घराचे मजले वाढवण्याचा सनीचा विचार आहे. माहितीनुसार एका मजल्यासाठी ६०कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. तसंच गदर २ आणि जाट सिनेमानंतर सनीच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली. सनीच्या पत्नीकडे सुद्धा मोठी संपत्ती आहे. दागिने आणि बॅंक बॅलेन्स मिळून अंदाजे १० कोटींची संपत्ती पूजा देओलकडे आहे..धर्मेंद्र यांच्याकडे जवळपास ५०० कोटींची संपत्ती होती. त्यामुळे त्यातील काही वाटा सनी देओल याला मिळण्याची शक्यता आहे. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर मृत्यूपत्राबाबत अनेक चर्चा रंगल्या. हेमा मालिनी यांच्या दोन्ही मुलींनाही वाटा मिळणार असल्याचं बोललं जातय..