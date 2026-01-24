Premier

सनी देओलकडे संपत्ती किती? ही मॅन धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर नेथवर्थ वाढलं? आता बॉर्डर २ नंतर होणार मालामाल?

SUNNY DEOL NET WORTH: सनी देओल ‘बॉर्डर २’च्या यशामुळे पुन्हा चर्चेत आहे. मुंबई, पंजाब आणि इंग्लंडमध्ये त्याच्याकडे आलिशान मालमत्ता आहेत. गदर २ आणि बॉर्डर २ नंतर सनी देओलची कमाई आणि नेटवर्थ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Sunny Deol Become Richer?: अभिनेता सनी देओल 'बॉर्डर २' या सिनेमामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्याचा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरत आहे. पहिल्याच दिवशी या सिनेमाने मोठी कमाई केली आहे. गदर २ सिनेमावेळी सनी देओलनं बक्कळ कमाई केली होती. त्यात आता बॉर्डर २ मुळे तो मालमाल होण्याची शक्यता आहे. त्याची सिनेमा, जाहिरात, ब्रँड एंडोर्समेंटमधून मोठी कमाई होते.

