धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर फार्महाउसवर शेतीची कामं पाहण्यासाठी पोहोचला सनी देओल; डोळ्यात दुःख साठवत म्हणाला- तुमची आठवण...

बॉलिवूडची गेल्या वर्षी अपरिमित हानी झाली. लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांनी प्रेक्षकांचा कायमचा निरोप घेतला. त्यांच्या जाण्याने चाहते शोकसागरात बुडाले होते. त्यांच्या कुटुंबियांसाठीही ही गोष्ट पचवणं अवघड होतं. त्यांच्या मोठा मुलगा सनी देओल धर्मेंद्र यांच्या खूप जवळ होता. तो कायमच आपल्या वडिलांबद्दल भरभरून बोलला आहे. आताही सनी अशा ठिकाणी गेलाय जिथे धर्मेंद्र यांच्या खूप आठवणी जोडलेल्या आहेत. ज्या ठिकाणी धर्मेंद्र त्यांचा फावला वेळ घालवायला जायचे. आता सनी त्याच ठिकाणी पोहोचला आणि तिथे जाताच तो भावुक झालेला देखील दिसला. .सनी नुकताच त्याच्या मुलासोबत करण देओलसोबत त्यांच्या फार्महाउसवर पोहोचला होता. इथे जाताच तो धर्मेंद्र यांच्या आठवणीत भावुक झाला आणि तिथला एक व्हिडिओ देखील त्याने शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये सनी करणसोबत शेतात उभा असल्याचं दिसतंय. तिथे ते दोघे फार्महाउसमधल्या शेतात आलेल्या धान्याची झोडपणी पाहत करणाऱ्या कामगारांना आहेत. यात तो करणला म्हणतो, तुझे मोठे पापा. त्यावर करणदेखील हा मध्ये उत्तर देतो. या व्हिडिओवर सनीने खूप जास्त हार्ट ईमोजी पोस्ट केले आहेत. सोबतच आपल्या अपने चित्रपटाचं टायटल देखील लावलं आहे. तिथे जिथे त्याचे वडील असल्याचे ते तिथे नाहीयेत हे पाहून तो भावुक झालेला दिसतोय. .धर्मेंद्र यांचं हे फार्महाउस लोणावळा आणि खंडाळाच्या मध्ये आहे. तिथे त्यांची १०० एकर जमीन आहे. तिथे त्यांनी फार्महाउस बांधला होता. सोबतच तिथे ते शेतीदेखील करायचे. शुटिंगमधून सुट्टी मिळाल्यावर ते इथे यायचे. त्यांची नेटवर्थ ३३५ कोटींच्या आसपास होती. धर्मेंद्र यांचं २४ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निधन झालं. .आईने माझी ती डायरीचं जाळून टाकली... ख्रिश्चन मुलाशी लग्न करण्याला कीर्ती सुरेशच्या घरच्यांचा होता विरोध; म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.