कतरिनाचा दीर पडला वहिनीच्या बहिणीच्या प्रेमात? सनी कौशलच्या 'त्या' एका पोस्टने चर्चेला उधाण, Viral

SUNNY KAUSHAL ISABELLE KAIF TURKEY VACATION PHOTOS SPARK DATING SPECULATION: कतरिना कैफ-विक्की कौशल, इजाबेल कैफ आणि सनी कौशल यांचं बॉण्डिंग खूप खास आहे. अनेक वेळा सण-समारंभांमध्ये दोन्ही कुटुंब एकत्र पहायला मिळतं. परंतु यावेळी सनी कौशल आणि इजाबेल कैफ यांच्या काही व्हायरल फोटोंमुळे सोशल मीडियावर त्यांच्या नात्याची चर्चा रंगली आहे. दोघांची मैत्री आता प्रेमात बदलली आहे का, असा प्रश्न नेटकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. सध्या त्यांनी पोस्ट केलेले फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. .Reddit वर एकाने पोस्ट करत सनी कौशल आणि इजाबेल एकमेकांना डेट करत असल्याची शक्यता व्यक्त केलीय. या पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आलाय की, दोघांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर वेगवेगळ्या अँगलने एकसारखे फोटो शेअर केलेत. यावरून नेटकऱ्यांनी अंदाज बाधला की, त्यांच्यात केवळ मैत्री नसून आता ते मैत्रीच्या पलीकडे गेले आहे. .पोस्टनुसार, सनी आणि इजाबेल हे तुर्कियेतील इस्तांबुलमध्ये एकत्र सुट्टी एन्जॉय करत होते. सनी कौशलने शुक्रवारी आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक फोटो शेअर केला. विशेष म्हणजे, इजाबेलने याआधी जुलैमध्ये शेअर केलेल्या फोटोशी तो फोटो मिळताजुळता असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. इतकंच नाही तर दोघांनी इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एकसारख्या मांजरीचे फोटोही शेअर केले. यामुळे कतरिना कैफच्या चाहत्यांनी दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याचा अंदाज लावण्यास सुरुवात केली आहे..दरम्यान, अनेक चाहत्यांनी सनी आणि इजाबेलच्या पोस्टचा वेगळा अर्थ काढू नये, असंही म्हटलं आहे. कदाचित दोघांचा एखादा प्रोजेक्ट किंवा कोलॅबोरेशन असू शकतं, असा अंदाज काही यूजर्सनी व्यक्त केला. परंतु सध्या सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal Dating Rumours: यशस्वी जैस्वालसोबत डेटिंगच्या चर्चांवर मृणाल ठाकूरनं मौन सोडलं; म्हणाली, “Gen Z...”.कोण आहे आलिया भट्टची मोठी बहिण शाहीनचा होणारा नवरा? एक्सने सुद्धा दिल्या शुभेच्छा, तो नक्की करतो काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.