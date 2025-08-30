Premier

“चारही मुली गेल्या...” सनी लिओनी भावूक होत म्हणाली...'बाळाचं प्लॅनिंग केलं, पण'

Sunny Leone Gets Emotional: Reveals IVF Struggles and Loss of Four Daughters: बॉलिवूड अभिनेत्री सनी लिओनीनं आपल्या मातृत्व प्रवासाबद्दल हृदयस्पर्शी खुलासा केला आहे. आईव्हीएफ आणि सरोगेसीच्या प्रक्रियेत तिला चार मुली गमवाव्या लागल्या, पण अखेर तिनं जुळी मुलं आणि एक दत्तक मुलगी मिळवत आई होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं.
Sunny Leone Gets Emotional: Reveals IVF Struggles and Loss of Four Daughters
Sunny Leone Gets Emotional: Reveals IVF Struggles and Loss of Four Daughtersesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 सनी लिओनीनं सरोगेसीतून सहा भ्रूण तयार केले, पण चार मुली वाचल्या नाहीत.

2 आईव्हीएफच्या अपयशामुळे तिनं दत्तक घेण्यासाठी अर्ज केला.

3 डॅनियल वेबरनं सतत भावनिक आधार देत तिच्या मातृत्व प्रवासात साथ दिली.

Loading content, please wait...
bollywood
actress
new born baby
sunny leone
bollywood actress
Entertainment news
New Baby
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com