“चारही मुली गेल्या...” सनी लिओनी भावूक होत म्हणाली...'बाळाचं प्लॅनिंग केलं, पण'

1 सनी लिओनीनं सरोगेसीतून सहा भ्रूण तयार केले, पण चार मुली वाचल्या नाहीत.2 आईव्हीएफच्या अपयशामुळे तिनं दत्तक घेण्यासाठी अर्ज केला.3 डॅनियल वेबरनं सतत भावनिक आधार देत तिच्या मातृत्व प्रवासात साथ दिली..बॉलिवूड अभिनेत्री सनी लिओनी नेहमीच चर्चेत असते. तसंच ती आपल्या आयुष्याबद्दल आणि संघर्षांबद्दल नेहमीच स्पष्टपणे बोलत आली आहे. पती डॅनियल वेबरसोबत सनी तीन मुलांची आई आहे. दत्तक घेतलेली मुलगी निशा कौर वेबर आणि सरोगेसीतून जन्मलेले जुळी मुले अशर आणि नोआ, अशी तिची मुलं आहे..दरम्यान सनी लिओनी सोहा अली खानच्या पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाली होती. यावेळी तिनं आईव्हीएफ आणि सरोगेसीच्या प्रवासाबद्दल मन मोकळं केलं. सनी म्हणाली, 'खरं तर कोणतीही प्लॅनिंग नव्हती, पण आम्हाला सरोगेसीद्वारे मूल हवं होतं. आम्ही माझे एग्ज गोळा केले आणि त्यातून सहा भ्रूण तयार झाले, चार मुली आणि दोन मुलं. पण आमच्या चारही मुली गेल्या... ते आमच्यासाठी मोठं धक्कादायक होतं. नंतर डॉक्टर बदलल्यावर आमच्याकडे दोन जुळी मुलं आली.'.तिनं पुढे सांगितलं,'त्या काळात आम्ही दत्तक घेण्यासाठीही अर्ज केला होता. कारण सरोगेसी आणि आईव्हीएफची प्रक्रिया खूप निराशाजनक असते. विशेषत: जेव्हा गोष्टी मनासारख्या घडत नाहीत. एका आठवड्यातच मला कळलं की आमच्या चार मुली वाचणार नाहीत.' या संपूर्ण संघर्षात तिच्या पती डॅनियल वेबरनं तिच्या सोबत खंबीरपणे उभं राहून भावनिक आधार दिला..सनी म्हणाली, 'आम्ही कुणालाच काही सांगितलं नाही. आधी स्वतःलाच सगळं समजून घ्यायचं होतं. डॅनियल खूप सपोर्टिव्ह होता.' आज सनी लिओनी तीन सुंदर मुलांची आई आहे, पण मातृत्वाकडे जाणाऱ्या या प्रवासात तिनं अनुभवलेले संघर्ष तिच्या कथनातून ऐकताना प्रेक्षकांच्या डोळ्यांत पाणी आल्याशिवाय राहत नाही..FAQs.सनी लिओनीची किती मुलं आहेत?सनी लिओनीला एक दत्तक मुलगी निशा आणि सरोगेसीतून झालेले जुळी मुलं अशर आणि नोआ आहेत..सनी लिओनीनं आईव्हीएफमध्ये किती भ्रूण तयार केले होते?तिनं एकूण सहा भ्रूण तयार केले होते – चार मुली आणि दोन मुलं.. सनी लिओनीच्या चार मुलींचं काय झालं?दुर्दैवाने तिच्या चारही मुली वाचू शकल्या नाहीत..मातृत्वाच्या संघर्षात डॅनियल वेबरची भूमिका काय होती?डॅनियल वेबर सतत तिच्या सोबत राहिला आणि भावनिक आधार दिला..