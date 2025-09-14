'सुपर डान्सर चॅप्टर ५': इंडस्ट्रीमध्ये ३० वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल शिल्पा शेट्टीला खास सरप्राइज़ !

सुपर डान्सर चॅप्टर ५च्या “मस्ती की पाठशाला” या थीम एपिसोडमध्ये प्रेक्षकांना शालेय आठवणींचा खास प्रवास अनुभवायला मिळणार आहे.शिल्पा शेट्टी यांच्या इंडस्ट्रीतील ३० वर्षांच्या प्रवासाच्या सन्मानार्थ त्यांच्या शालेय आयुष्याचा व्हिडिओ दाखवण्यात आला.या भावनिक क्षणी शिल्पा शेट्टी डोळ्यांतून अश्रू आवरू शकल्या नाहीत आणि आपल्या प्रवासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली..Entertainment News : ‘सुपर डान्सर चॅप्टर ५’च्या आगामी भागात प्रेक्षकांना ‘मस्ती की पाठशाला’ या खास थीमसह शालेय आठवणींचा एक सुंदर प्रवास पाहायला मिळणार आहे. या विशेष भागात एक भावुक क्षण येतो, जेव्हा शोचे निर्माते न्यायाधीश शिल्पा शेट्टी यांच्या शाळेत भेट देतात. बॉलीवूडमधील आपल्या प्रवासाची ३० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या या दिवाच्या सन्मानार्थ एक खास व्हिडिओ क्लिप सादर करण्यात येते, ज्यामध्ये शिल्पा शेट्टी यांच्या शालेय आयुष्याचे सुंदर क्षण दाखवले गेले आहेत. या क्लिपमध्ये त्यांच्या बालपणीच्या आठवणी, वर्गमित्र, शिक्षक आणि अगदी त्यांच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिकाही सामील झाल्या आहेत..या भावूक क्षणी शिल्पा शेट्टी आपले अश्रू रोखू शकल्या नाहीत. डोळ्यांतून अश्रू वाहत त्यांनी सांगितले, “खरं सांगायचं तर अजूनही विश्वास बसत नाही की मी इंडस्ट्रीमध्ये ३० वर्षं पूर्ण केली आहेत. मी कधीच कल्पना केली नव्हती की मी आयुष्यात इतकं काही मिळवू शकेन. जेव्हा लोक सांगतात की माझ्या प्रवासाने त्यांना प्रेरणा दिली, तेव्हा मी स्वतःला खूप आभारी आणि भाग्यवान समजते. मला आनंद होतो की लोक मला सर्वप्रथम एक चांगला माणूस म्हणून ओळखतात आणि त्यानंतर माझ्या सर्व यशाची दखल घेतात. शाळेचे दिवस खरंच आयुष्यातील सर्वात सुंदर दिवस होते.”.मनोरंजनाने भरलेली परफॉर्मन्सेस, शालेय आठवणींनी ओथंबलेले क्षण आणि शिल्पा शेट्टी यांची हृदयस्पर्शी भावना यामुळे ‘मस्ती की पाठशाला’ हा भाग ‘सुपर डान्सर’च्या सर्वात संस्मरणीय भागांपैकी एक ठरला..पहा 'सुपर डान्सर चॅप्टर ५', दर शनिवारी आणि रविवारी रात्री ८ वाजता, फक्त सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजन आणि सोनी LIV वर..FAQ's : Q1. ‘सुपर डान्सर चॅप्टर ५’च्या या भागाची खास थीम काय आहे?A. “मस्ती की पाठशाला” – शालेय आठवणींवर आधारित थीम.Q2. शिल्पा शेट्टीबद्दल कोणता खास व्हिडिओ दाखवण्यात आला?A. त्यांच्या शालेय आयुष्याचे सुंदर क्षण, वर्गमित्र, शिक्षक आणि मुख्याध्यापिकांचा समावेश असलेला व्हिडिओ.Q3. शिल्पा शेट्टीने इंडस्ट्रीत किती वर्षं पूर्ण केली?A. ३० वर्षं.Q4. हा भावनिक व्हिडिओ पाहून शिल्पा शेट्टीची प्रतिक्रिया काय होती?A. त्या भावूक झाल्या आणि डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले.Q5. शिल्पा शेट्टीने तिच्या प्रवासाविषयी काय सांगितलं?A. तिने कधी कल्पनाही केली नव्हती की इतकं यश मिळेल; लोक तिला चांगल्या माणसाप्रमाणे ओळखतात हेच तिच्यासाठी सर्वात मोठं भाग्य आहे..एकाच दिवशी तीन मराठी सिनेमे रिलीज ! केदार शिंदेंच्या मावशीने सुनावले खडेबोल "काही अतिशहाणे.. ".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.