'सुपर डान्सर चॅप्टर ५': इंडस्ट्रीमध्ये ३० वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल शिल्पा शेट्टीला खास सरप्राइज़ !

Shilpa Shetty Got Surprise : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला इंडस्ट्रीमध्ये तीस वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल तिच्या रियॅलिटी शोच्या टीमने खास सरप्राईज दिलं.
  1. सुपर डान्सर चॅप्टर ५च्या “मस्ती की पाठशाला” या थीम एपिसोडमध्ये प्रेक्षकांना शालेय आठवणींचा खास प्रवास अनुभवायला मिळणार आहे.

  2. शिल्पा शेट्टी यांच्या इंडस्ट्रीतील ३० वर्षांच्या प्रवासाच्या सन्मानार्थ त्यांच्या शालेय आयुष्याचा व्हिडिओ दाखवण्यात आला.

  3. या भावनिक क्षणी शिल्पा शेट्टी डोळ्यांतून अश्रू आवरू शकल्या नाहीत आणि आपल्या प्रवासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

