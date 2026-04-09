'मला 3 महिने कोंडून ठेवलं आणि...' सुप्रिया पाठारेंनी सांगितला धक्कादायक किस्सा, म्हणाल्या...'बंदुकीचा धाक दाखवत त्यांनी...'

THE UNTOLD STORY OF SUPRIYA PATHARE'S CAPTIVITY: मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक मालिका, सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहे. रंगभूमीवर सुद्धा त्यांनी आपली छाप प्रेक्षकांच्या मनात पाडली. दरम्यान अशातच आता सुप्रिया पाठारे यांच्यासोबत घडलेला एक किस्सा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तो किस्सा ऐकला की, आपल्यालाही भिती वाटेल. .एका मुलाखतीत बोलताना त्यांनी सांगितलेलं की, 'एका निर्मात्याने मला शुटिंगच्या निमित्तानं राजस्थानला नेलं. तिथं तीन महिने मला डांबून ठेवलं होतं. शुटिंगसाठी त्यावेळी इकडून मी एकटीच गेले होते. त्या व्यक्तीने मला बंदुकीचा धाक दाखवत माझ्याकडून अभिनय करुन घेत होता. तिथं मला काहीच करण्याची परवानगी नव्हती. घरी कुटुंबाशी फोनवर बोलताना सुद्धा तो मराठी बोलू देत नव्हते.'.'परंतु या परिस्थितीत कसतरी मी कोड लँग्वेजचा वापर करत माझ्या बहिणीला माझ्यासोबत घडत असलेला प्रसंग सांगितला. त्यानंतर मला माझ्या कुटुंबाने बाळासाहेबांच्या मदतीनं मला वापस घरी आणलं' पुढे बोलताना त्या असही म्हणाल्या की, 'जेव्हा बाळासाहेबांना मी तिकडे अडकलं असल्याचं कळाल्यावर त्यांनी स्वत: लक्ष घालत तपास सुरु केला. राजस्थान पोलिस माझ्या शोधात आले आणि त्यांनी माझी सुटका केली. त्यामुळे मी आयुष्यभर बाळासाहेबांची ऋणी राहील' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या होत्या. .दरम्यान अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी मराठी मालिकविश्वात आई, सासू अशा अनेक भूमिका साकारल्या आहेत. तसंच होणार सून मी या घरची मालिकेतील मोठ्या आईची भुमिका प्रचंड गाजली. त्यांनी ठिपक्यांची रांगोळी या मालिकेत सुद्धा माईची भूमिका साकारली.