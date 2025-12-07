सुप्रिया सुळे–कंगणा राणौतचा ‘ओम शांती ओम’वर धमाकेदार डान्स, संपूर्ण स्टेज थरथरलं

नेहमी राजकारणाच्या व्यासपीठावर एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणारे राजकीय नेते पक्षीत भेद विसरून एकत्रित नृत्याच्या व्यासपीठावर एन्जॉय करताना पहायला मिळाले. 'ओम शांती ओम' गाण्यावर सुप्रिया सुळे, कंगना राणौत आणि महुआ मोइत्रा यांनी लग्नाच्या स्टेजवर धमाल केली. सध्या त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतय की, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्या सुप्रिया सुळे, बीजेपी नेत्या कंगना राणौत आणि टीएमसी नेत्या महुआ मोइत्रा यांनी एकत्र स्टेजवर बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध गाण्यावर डान्स केला. या तीन राजकीय नेत्या स्टेजवर एकत्र फिल्मी अंदाजात थिरकताना दिसत होत्या. त्यांचा हा डान्स व्हिडिओ पाहून अनेक लोक थक्क झाले आहे. राजकारणातील आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवत यांनी एकत्र डान्स करत सर्वांना चकीत केलं आहे. .याआधी कंगना राणौत हिने तिच्या सोशल मीडिया स्टोरीला डान्सच्या रिहर्सलचा व्हिडिओ शेअर केला होता. तिची ही पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली. संसद सदस्यांसोबतचे काही फिल्मी क्षण असं कॅप्शन देत कंगनाने व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यानंतर आता त्यांना लग्नातील डान्सचा व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. एकदम फिल्मी स्टाईलने या संसद सदस्यांनी बॉलिवूड गाणं 'ओम शांती ओम'वर ठेका धरलेलं पहायला मिळालं. .उद्योगपती आणि जिंदाल स्टील अँड पॉवरचे अध्यक्ष नवीन जिंदाल यांच्या मुलीच्या लग्नात सुप्रिया सुळे, कंगना राणौत आणि महुआ मोईत्रा एकत्र डान्स करताना पहायला मिळाल्या. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्या गाण्याची तालिम करत होत्या. .'I Love Your All' जया बच्चन यांच्या वादग्रस्त कमेंटवर अमीषा पटेलचा टोला, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.