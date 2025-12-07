Premier

सुप्रिया सुळे–कंगणा राणौतचा ‘ओम शांती ओम’वर धमाकेदार डान्स, संपूर्ण स्टेज थरथरलं

Supriya Sule, Kangana Ranaut & Mahua Moitra Dance Together Viral Video: व्यावसायिक नवीन जिंदाल यांच्या मुलीच्या लग्नात सुप्रिया सुळे, कंगना राणौत आणि महुआ मोइत्रा यांनी स्टेजवर बॉलिवूड स्टाईल डान्स केला. त्यांनी 'ओम शांती ओम' गाण्यावर धमाल केली आणि सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ झपाट्याने व्हायरल झाला.
नेहमी राजकारणाच्या व्यासपीठावर एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणारे राजकीय नेते पक्षीत भेद विसरून एकत्रित नृत्याच्या व्यासपीठावर एन्जॉय करताना पहायला मिळाले. 'ओम शांती ओम' गाण्यावर सुप्रिया सुळे, कंगना राणौत आणि महुआ मोइत्रा यांनी लग्नाच्या स्टेजवर धमाल केली. सध्या त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

