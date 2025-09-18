बाबो! सुरज चव्हाणचं खरंच लग्न ठरलं? सोशल मीडियावर शेयर केलेली पोस्ट चर्चेत, चाहत्यांचा म्हणाले..."हीच का आपली वहिनी?"

बिग बॉस मराठी ५ विजेता सुरज चव्हाण पुन्हा चर्चेत आला आहे.त्याने एका रहस्यमय मुलीसोबत फोटो शेअर करत हार्ट आणि गुलाब इमोजी दिलं.फोटोवर लग्न आणि प्रेमसंबंधाच्या चर्चेला उधाण आलं आहे..बिग बॉस मराठी शोमधून घराघरात पोहचलेला सुरज चव्हाण याची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा असते. बिग बॉस मराठीच्या पाचव्या सीजनमध्ये सुरज चव्हाणने विजेतपद जिंकून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. बिग बॉसच्या घरात त्याच्या खेळीसह वयक्तिक आयुष्यामुळे तो खुप चर्चेत आला. त्याने त्याच्या प्रेमाबाबतच्या अनेक गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर केल्या. दरम्यान आता सुरजच्या आयुष्यात पुन्हा प्रेम आल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. त्याने सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर सुद्धा केलाय..सुरज चव्हाण याच्या आयुष्यात कोण मुलगी होती? याची उत्सुकता अनेकांनी लागली होती. दरम्यान त्याने विविध रिल्समधून तो त्याच्या प्रेयसीबद्दल व्यक्त सुद्धा झालाय. तसंच तो त्याच्या प्रेयसीचा उल्लेख 'पिल्लू' असा करायचा. परंतु त्याच्या सोशल मीडियावर एका पोस्टमुळे खरंच त्याच्या आयुष्यात नवीन 'पिल्लू' आलं आहे का? अशा चर्चा रंगताना दिसत आहे. .सुरज चव्हाणने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये तो एका मुलीसोबत उभा असल्याचं दिसून येतोय. तसंच या फोटोमध्ये त्याने दाक्षिणात्य कपडे घातले आहे. तसंच त्याच्यासोबत असलेल्या मुलीने तोंडावर हात ठेवलेला आहे. दरम्यान सुरजने हे फोटो पोस्ट करत त्याला हार्ट इमोजी आणि गुलाब सुद्धा कॅप्शनमध्ये दिले आहे. त्यामुळे तो कोणत्या तरी मुलीच्या प्रेमात आहे किंवा त्याचं खरंच लग्न ठरलय. अशा चर्चा रंगताना दिसत आहे. .त्याच्या फोस्टवर चाहत्यांच्या कमेंट्स येत असून अनेक जण त्याचं अभिनंदन करताना दिसताय. अनेकांनी 'हीच वहिनी आहे का?' असा प्रश्न देखील विचारला आहे. त्याचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यामुळे त्याच्या आयुष्यात नक्की कोणती मुलगी आलीय का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सुरज चव्हाण बद्दल बोलायचं झालं तर एक रिर्ल्सस्टार बिग बॉसच्या घरात चर्चेत आला. आपल्या वयक्तिक आयुष्यामुळे तसंच खेळामुळे त्याने बिग बॉसची ट्रॉफी जिंकली. तसंच केदार शिंदे यांचा चित्रपट झापुक झुपूक चित्रपटात उत्तम अभिनय सुद्धा केला. चित्रपटानंतर त्याची प्रचंड चर्चा रंगली..FAQs.सुरज चव्हाण कोण आहे?सुरज चव्हाण हा बिग बॉस मराठी सीजन ५ चा विजेता आणि लोकप्रिय रील्स स्टार आहे..सुरज चव्हाणच्या फोटोवर काय प्रतिक्रिया आल्या?चाहत्यांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या आणि "हीच वहिनी का?" असे प्रश्न विचारले.. फोटोमध्ये कोण दिसलं?सुरज चव्हाण एका रहस्यमय मुलीसोबत दिसला आहे..हा फोटो कुठे पोस्ट करण्यात आला?सुरजने हा फोटो त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला..२ वर्ष चांगली चालली अन् वाहिनीने अचानक बंद केली लोकप्रिय मालिका; प्रेक्षक संतापले, म्हणतात- काय मूर्खपणा... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.