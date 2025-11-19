'दादा फक्त तुमच्यामुळं शक्य झालं...' गृहप्रवेशानंतर सुरजने मानले अजित पवारांचे आभार, दादांनी कमेंट्स करत दिल्या हटके शुभेच्छा

बिग बॉस विजेता सूरज चव्हाण सध्या चर्चेत आहे. तो लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. अशातच आता सुरज चव्हाणने त्यांच्या नव्या घरात प्रवेश केला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने चाहत्यांना घराची झलक दाखवली आहे. त्यांच्या या दुहेरी आनंदामुळे सोशल मीडियावर त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. .दरम्यान या सगळ्यात एक कमेंट प्रचंड विशेष ठरलीय. ती म्हणजे थेट महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सुरजच्या गृहप्रवेशाच्या पोस्टवर कमेंट करत सुरजला शुभेच्छा दिल्या आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर सुरज चव्हाणचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळेतय. .सुरज चव्हाननं नवीन घरात प्रवेश केल्यानंतर व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये त्याने संपुर्ण घराची झलक दाखवली. एक मोठ्या अलिशान घरामध्ये तो आता रहायला गेलाय. त्या घरात सगळ्या सुख सुविधा आहेत. दरम्यान सुरजच्या याच व्हिडिओवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कमेंट केली. सुरजला शुभेच्छा देत त्यांनी लिहलं की, 'सूरज, नवीन घरासाठी आणि भावी आयुष्यासाठी तुला खुप शुभेच्छा.'.सुरजने सुद्धा सोशल मीडियावर पोस्ट करत अजित पवारांचे आभार मानले आहे. त्याने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'माझ्या नव्या घराचा गृहप्रवेश झाला, तो केवळ अजितदादा पवारांमुळे. माझासारख्या सामान्य माणसाला तुमच्यामुळे हक्काचं घर मिळालं. तुम्ही नेहमी गोरगरीबाला मदत करतात. यापुढे सुद्धा कराल, खात्री आहे. तुमचे मन:पूर्वक धन्यवाद.' .आता सुरज चव्हाण लवकरच लग्नगाठ बांधणार आहे. लग्नाच्या पत्रिका तयार झाला असून लवकरच तो लग्न करतोय. 29 नोव्हेंबर रोजी तो संजना गोफणेसोबत लग्न करणार आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर फक्त सुरजचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .'उर्मिला कानेटकरचं जागी मला विचारण्यात आलं...' घासीराम कोतवाल या हिंदी नाटकात आशिष पाटीलची लावणी, साकारतोय 'गुलाबी' हे पात्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.