'दादा फक्त तुमच्यामुळं शक्य झालं...' गृहप्रवेशानंतर सुरजने मानले अजित पवारांचे आभार, दादांनी कमेंट्स करत दिल्या हटके शुभेच्छा

Bigg Boss Winner Suraj Chavan’s New Home Tour Goes Viral:बिग बॉस मराठी विजेता सूरज चव्हाणने आपल्या नव्या घराचा गृहप्रवेश केला असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे. याच पोस्टवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कमेंट करत सूरजला विशेष शुभेच्छा दिल्या.
Apurva Kulkarni
बिग बॉस विजेता सूरज चव्हाण सध्या चर्चेत आहे. तो लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. अशातच आता सुरज चव्हाणने त्यांच्या नव्या घरात प्रवेश केला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने चाहत्यांना घराची झलक दाखवली आहे. त्यांच्या या दुहेरी आनंदामुळे सोशल मीडियावर त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय.

