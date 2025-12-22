सुरज चव्हाणने दिलेला शब्द मोडला; नव्या घराला नाही दिलं 'बिग बॉस'चं नाव; नव्या नेमप्लेटवर कुणाचं नाव?

मराठमोळा रीलस्टार सुरज चव्हाण सुरज चव्हाण याने 'बिग बॉस मराठी ५' चा सीझन गाजवला. त्याने आपल्या वागण्याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. संपूर्ण महाराष्ट्र त्याच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत होता. बिग बॉस त्याच्याकडे हक्काचं घर नव्हतं. तो त्याच्या बहिणीच्या घरात राहत होता. मात्र बिग बॉस जिंकल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याला घर बांधून देण्याचं आश्वासन दिलं. तर सुरजने त्या घराला बिग बॉसचं नाव द्यायचं कबूल केलं होतं. त्यानुसार त्यांनी त्याला नांव घर बांधून दिलं. महिन्याभरापूर्वीच सुरजने त्याच्या नव्या घरात प्रवेश केला. आता त्याने त्याच्या घराला दिलेल्या नावाची जोरदार चर्चा रंगलीये. .सुरजने बिग बॉसच्या घरात स्वतःच्या घराची व्यक्त केलेली इच्छा पूर्ण झाली. या शोमध्ये तो म्हणालेला, ज्या कार्यक्रमामुळे त्याला ओळख मिळाली. त्याच शोचं नाव तो आपल्या नव्या घराला देईल. त्यानंतर काही महिन्यातच त्याचं घर बांधून तयार झालं. त्याने नव्या घरात गृहप्रवेश केला. नंतर त्याने लग्नही केलं. त्याच्या पत्नीचा गृहप्रवेशही याच घरात झाला. मात्र त्याने आता नव्या घराला 'बिग बॉस' चं नाव दिलेलं नाही. त्याने घराला त्याच्या आईवडिलांच्या नावाने ओळखलं जावं असं ठरवलंय. त्याने त्याच्या आलिशान बंगल्याला 'आई- आप्पांची पुण्याई' असं नाव दिलंय. सुरजने लहानपणीच त्याचे आईवडील गमावले. त्यामुळे आता त्याने घराला आईवडिलांचं नाव दिलंय. .कशी आहे नवी नेमप्लेट?सूरजच्या घराच्या बाहेर आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट पाहायला मिळतेय ती म्हणजे घराची नेमप्लेट. यावर 'श्री. सूरज चव्हाण आणि सौ. संजना चव्हाण' अशी नावं आहेत. सुरजच्या या नव्या नेमप्लेटचं देखील चाहते कौतुक करताना दिसतायत. सुरजच्या लग्नाला चाहत्यांची प्रचंड गर्दी झाली होती. तर त्यांचे मकर संक्रांतीचे व्हिडिओदेखील चांगलेच व्हायरल झालेत. .मुस्लिम मुलासोबत लग्न करण्यापूर्वी मराठी गायिकेला आईने विचारले २ प्रश्न जे विचारताना कुठलीही आई १०० वेळा विचार करेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.