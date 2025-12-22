Premier

सुरज चव्हाणने दिलेला शब्द मोडला; नव्या घराला नाही दिलं 'बिग बॉस'चं नाव; नव्या नेमप्लेटवर कुणाचं नाव?

REELSTAR SURAJ CHAVAN NEW HOUSE NAMEPLATE: लोकप्रिय मराठी रील स्टार सुरज चव्हाण याने त्याच्या नव्या घराला दिलेलं नाव आता चर्चेचा विषय ठरलाय.
SURAJ CHAVAN

SURAJ CHAVAN

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

मराठमोळा रीलस्टार सुरज चव्हाण सुरज चव्हाण याने 'बिग बॉस मराठी ५' चा सीझन गाजवला. त्याने आपल्या वागण्याने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. संपूर्ण महाराष्ट्र त्याच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत होता. बिग बॉस त्याच्याकडे हक्काचं घर नव्हतं. तो त्याच्या बहिणीच्या घरात राहत होता. मात्र बिग बॉस जिंकल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याला घर बांधून देण्याचं आश्वासन दिलं. तर सुरजने त्या घराला बिग बॉसचं नाव द्यायचं कबूल केलं होतं. त्यानुसार त्यांनी त्याला नांव घर बांधून दिलं. महिन्याभरापूर्वीच सुरजने त्याच्या नव्या घरात प्रवेश केला. आता त्याने त्याच्या घराला दिलेल्या नावाची जोरदार चर्चा रंगलीये.

Loading content, please wait...
marathi actor
Entertainment news
marathi entertainment
Suraj Chavan
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com