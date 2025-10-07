Video: सुरज चव्हाणच्या होणाऱ्या बायकोची झलक व्हायरल, गुलिगत लव्ह मॅरेजच करतोय सुरज, व्हिडिओ व्हायरल

Premier

Suraj Chavan’s Wife’s First Look Goes Viral: बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सध्या सुरज चव्हाण त्याच्या होणाऱ्या बायकोमुळे चर्चेत आला आहे. सुरज चव्हाणचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सुरजची बायको दिसून येतेय.
सुरज चव्हाण लग्न करत आहे का?

बिग बॉस मराठीमध्ये विजेता ठरलेला सुरज चव्हाण याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. सुरजने बिग बॉसच्या घरात आपल्या आपुलकीच्या वागण्यातून आणि उत्तम खेळीतून बिग बॉसची ट्रॉफी घरात आणली. सुरज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असतो. अशातच आता सुरज एका वेगळयाच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. लवकरच लग्न करणार असल्याची गुडन्यूज चाहत्यांना त्याने दिली आहे.

