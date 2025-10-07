Video: सुरज चव्हाणच्या होणाऱ्या बायकोची झलक व्हायरल, गुलिगत लव्ह मॅरेजच करतोय सुरज, व्हिडिओ व्हायरल

सुरज चव्हाण लग्न करत आहे का?बिग बॉस मराठीमध्ये विजेता ठरलेला सुरज चव्हाण याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. सुरजने बिग बॉसच्या घरात आपल्या आपुलकीच्या वागण्यातून आणि उत्तम खेळीतून बिग बॉसची ट्रॉफी घरात आणली. सुरज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असतो. अशातच आता सुरज एका वेगळयाच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. लवकरच लग्न करणार असल्याची गुडन्यूज चाहत्यांना त्याने दिली आहे. .सुरज चव्हाणचा व्हिडिओ कुठे पाहायला मिळतो?परंतु त्याची होणारी बायको कोण? याचं गुपित मात्र सुरजनं कायम ठेवलं आहे. काही दिवसापूर्वी सुरजने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर बायकोचे काही फोटो पोस्ट केले. या फोटोमध्ये त्याने होणाऱ्या बायकोला दाखवलं. परंतु त्यात बायकोचा फोटो दिसत नव्हता. त्याची बायको कोण असेल याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. अशातच काही दिवसापूर्वी अंकिता वालावलकरने खरंच सुरज चव्हाणचं लग्न ठरल्याचं सांगितलं. तेव्हा पासून सुरज चव्हाणची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरुये..सुरज चव्हाणची बायको कोण आहे?दरम्यान अंकिताने सुरज चव्हाणशी भेट घेतली. त्यावेळी तिने त्याच्या बायकोसोबत भरपूर गप्पा मारल्या. यावेळी अंकिताने सुरजसह त्याच्या गावातील महिलांसोबत खेळ देखील खेळले. यावेळचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये सुरज चव्हाणच्या बायकोची झलक पहायला मिळतेय. गेम खेळताना अंकिता तिला चिडवताना दिसून येतोय. सध्या अंकिता, सुरज आणि त्याचा बायकोचा तो व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरलाय..अभिजात मराठी ओटीटीच्या इन्स्टा फ्लॅटफॉमवर सुरजच्या गावी खेळलेल्या अंकिताचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये सुरजच्या बायकोची झलक पहायला मिळतेय. या व्हिडिओमध्ये अंकिता सुरजच्या घरच्यासोबत गप्पा मारताना सुद्धा पहायला मिळतेय. .अंकिता प्रभूने सुरजच्या घरच्यांना विचारलं की, हे लग्न कोणी ठरवलं. त्यावेळी सुरजच्या ताईने सांगितलं की, सुरजचं लग्न त्याने स्वत: ठरवलं आहे. साखरपुडा, हळद, लग्नसोहळा सगळा एकाच दिवशी होणार असल्याचं व्हिडिओमध्ये सुरज सांगताना दिसत आहे. त्याचा सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .चाहत्यांची प्रतिक्रिया काय आहे?या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. व्हिडिओमध्ये नेटकरी 'सुरजची बायको दिसली' अशा कमेट्स करताना पहायला मिळताय. अनेकांनी सुरजला अभिनंदन केलय. तर सुरजबद्दल आनंद ही व्यक्त केलाय. सध्या सोशल मीडियावर सुरजची आणि सुरज चव्हाणच्या लग्नाची चर्चा सुरुये. .18 वर्षानंतर 'दामिनी' प्रेक्षकांच्या भेटीला, वेळ अन् मुहुर्त ठरला, निर्भिड पत्रकार पुन्हा समोर, सुबोध भावेची महत्त्वाची भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.