सुरुची अडारकर-पियुष रानडे यांच्या घरी लक्ष्मीचं आगमन! सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाले, 'आमच्या टीममध्ये आता नवा मेंबर’

MARATHI ACTRESS SURUCHI ADARKAR BECOMES A MOTHER: मराठी मनोरंजनविश्वातून एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. लोकप्रिय अभिनेत्री सुरुची अडारकर आणि पियुष रानडे यांनी चाहत्यांसोबत ही गोड बातमी शेअर केली आहे. सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत दोघांनी आई- बाबा झाल्याची माहिती दिली. ही बातमी समोर येताच चाहत्यांसह मनोरंजनविश्वातून तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे..सुरुचीनं तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर बाळ झाल्याचं पोस्टर शेअर केलय. तसंच कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'खूप आनदाने आणि अभिमानाने सगळ्यांना कळवण्यास आनंद होत आहे की, आम्हाला मुलगी झाली आहे.' तसंच याच्याखाली सुरुची आणि पियुष असं लिहिण्यात आलय. पुढे तिने लिहलं की, 'आतापर्यंत टीममध्ये आम्ही दोघेच होतो. आता आमच्या आयुष्यात सर्वात सुंदर सहकारी मिळाला आहे.' असं तिने म्हटलय. तसंच यावेळी तिने कृतज्ञता सुद्धा व्यक्त केली आहे..सुरुचीच्या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स करत शुभेच्छा दिल्या आहे. नमॅता संभेरावने हार्ट इमोजी शेअर करत दोघांना शुभेच्छा दिल्या आहे. श्रेया बुगडेने देखील 'माय बेबीज, गॉट अ बेबी' असं म्हणत दोघांना शुभेच्छा दिल्या, ऐश्वर्या नारकर, नंदिता पाटकर, पल्लवी वैद्य, मेघना एरंडे यांनी देखील कमेंट करत दोघांना शुभेच्छा दिल्या आहे. 'नवराभीच्या पहिल्याच दिवशी मुलगी झाली आई दुर्गेचा आशीर्वाद आहे हा' अशा कमेंट्स काही कलाकारांनी केल्या आहेत. सध्या सोशल मीडियावर तिची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .दरम्यान सुरुची अडारकर आणि पियुष रानडे यांनी ६ डिसेंबर २०२३ मध्ये लग्नगाठ बांधली. आता तीन वर्षानंतर त्यांना कन्यारत्न प्राप्त झाला आहे. संपूर्ण मनोरंजनविश्वातून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. .‘या’ मुजरा शैलीतील गाण्यासाठी रेखांनी 3 दिवस केली फक्त बोटांची प्रॅक्टिस; जुन्या गाण्याचा भन्नाट किस्सा माहितीये का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.