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सुरुची अडारकर-पियुष रानडे यांच्या घरी लक्ष्मीचं आगमन! सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाले, 'आमच्या टीममध्ये आता नवा मेंबर’

SURUCHI ADARKAR AND PIYUSH RANADE WELCOME BABY GIRL: मराठी अभिनेत्री सुरुची अडारकर आणि पियुष रानडे यांच्या घरी चिमुकलीचे आगमन झाले आहे. इन्स्टाग्राम पोस्ट शेअर करत अभिनेत्रीने मुलगी झाल्याची आनंदाची बातमी दिली.
SURUCHI ADARKAR AND PIYUSH RANADE WELCOME BABY GIRL

SURUCHI ADARKAR AND PIYUSH RANADE WELCOME BABY GIRL

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MARATHI ACTRESS SURUCHI ADARKAR BECOMES A MOTHER: मराठी मनोरंजनविश्वातून एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. लोकप्रिय अभिनेत्री सुरुची अडारकर आणि पियुष रानडे यांनी चाहत्यांसोबत ही गोड बातमी शेअर केली आहे. सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत दोघांनी आई- बाबा झाल्याची माहिती दिली. ही बातमी समोर येताच चाहत्यांसह मनोरंजनविश्वातून तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

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