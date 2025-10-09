ट्रान्सजेंडरला जया बच्चन यांनी घरी बोलावलं आणि... पोस्ट शेअर करत ती म्हणाली...'त्यांनी जे केलं ते...'

अभिनेत्री जया बच्चन या नेहमीच काही न काही कारणाने चर्चेत असतात. नेहमीच पापाराझीसोबतचे व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. पापाराझीवर नेहमीच ओरडताना पहायला मिळतात. जया बच्चन यांना फोटो काढलेलं आवडत नाही. त्यामुळे पापाराझी फोटो काढायला त्यांच्याजवळ आले की, त्या ओरडताना पहायला मिळतात. कधी कधी त्यांचं वागणं इतकं विचित्र असतं की, सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. दरम्यान अशातच आता ट्रान्सजेंडर अभिनेत्री सुशांत दिवगीकर यांनी जया बच्चन यांची खरी बाजू चाहत्यांसमोर आणलीय. .ट्रान्सजेंडर राणी कोहिनूर म्हणजे प्रसिद्ध सुशांत दिवगीकर जी नेहमीच तिच्या ड्रेसिंगमुळे चर्चेत असते. त्यात आता तिने जया बच्चन यांच्याबद्दल लिहलेली फोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे. या पोस्टमध्ये राणी कोहिनूरने जया बच्चन यांच्याबद्दल मोठं वक्तव्य केलय. सध्या राणीची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. नेटकऱ्यांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट करत तिचं कौतूक केलय. .इन्स्टाग्रामवर पोस्टकर राणीने लिहलं की, 'जया बच्चन या देवदूत आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांच्यासाठी लिहायचं होतं. कारण मी माझ्या घरी परत आलीय. आपल्या मुंबईत मी आली आहे. मला घरासारखं आराम मिळतय. मी तुम्हाला जया भादुरी बच्चन यांच्याबद्दलचं सत्य सांगणार आहे.'.पुढे राणीने लिहलं की, 'मी पाहिलं आहे की अनेक लोक सोशल मीडियावर सक्रीय आहे. सोशल मीडियावर नेहमीच जया बच्चन यांना ट्रोल केलं जातं. त्यांच्यावर शिवीगाळ करताना सुद्धा तुम्ही पाहिलं असेल. परंतु त्यांच्याबद्दल तुम्हाला एक माहिती नसलेली गोष्ट सांगायची आहे. कारण मला प्रचंड वाईट वाटतं कारण त्याचं सत्य कोणाला माहिती नाही. '.'मी 14 वर्षांची असताना पहिल्यांदा जया बच्चन यांना भेटली. माझ्या आईने एका अपंग मुलांच्या मदतीसाठी कार्यक्रमात अनेक सेलिब्रिटींना प्रमुख पाहुणे म्हणून फोन केले होते. अनेक कलाकार आमच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. त्यांनी आम्हाला मदत तर केलीच वर कोणतेही पैसे न घेता दे कार्यक्रमात सहभागी झाले. त्यातील एक म्हणजे रवीना टंडन, युवराज सिंग आणि जया बच्चन. त्यांनी आम्हाला प्रचंड मदत केली. सर्वांच्या चेहऱ्यावर त्यांनी कसं हास्य आणलं हे तुम्हाला कळणार नाही. असं त्या म्हणाल्या. ' .'जया बच्चन या फक्त कार्यक्रमापुरत्या मर्यादित नाही राहिल्या तर त्या माझ्या आईच्या संपर्कात राहिल्या. मुलांच्या शिक्षणाचा, वर्षभराच्या रेशनसाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी आर्थिक मदतही केली. त्यांना फक्त मीडिया कव्हरेज टाळायचं होतं.' असं राणीने पोस्टमध्ये लिहलय. या पोस्टमधून तिने जया बच्चन यांची वेगळी बाजू दाखवून दिली आहे. .'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेतील मुख्य अभिनेत्याने घेतली एक्झिट? त्या व्हिडिओमुळे चर्चेला उधाण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.