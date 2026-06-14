Sushant Singh Rajput: "तुझं शरीर गेलं, पण तुझा आत्मा अजूनही..."; सुशांतसाठी बहिणीची भावनिक पोस्ट

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत यांचे निधन होऊन आज सहा वर्ष पूर्ण झाले. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांची बहीण श्वेता सिंग कीर्ती यांनी सोशल माध्यमावर एक हृदयस्पर्शी पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी भावाच्या आठवणींना उजाळा देत, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील वैशिष्ट्ये आणि आदर्श यांचा गौरव केला आहे..एआय-निर्मित फोटोंसह व्यक्त केल्या भावनाश्वेता यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सुशांत यांचे काही एआय-निर्मित जुने अविस्मरणीय फोटो शेअर केले. “आज जेव्हा मला माझ्या भावाची आठवण येते...” अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. सहा वर्षांचा काळ लोटला तरी सुशांत यांचा आत्मा अधिक प्रगल्भ होत असल्याचे त्या सांगतात. त्यांच्या मते, त्यांचा विचार करताना त्यांचा मृत्यू नव्हे, तर त्यांनी जगलेल्या जीवनाचा विचार मनात येतो.सुशांत यांच्या जिज्ञासेची, जीवनातील रहस्ये, तारे, ब्रह्मांड आणि मानवी मनाबद्दलच्या त्यांच्या अथांग आकर्षणाची आठवण श्वेता यांना नेहमी येते. लोकांना कोणताही भेदभाव न करता आदराने वागवणारे हृदय आणि करुणेचे महत्त्व यावर त्यांनी विशेष प्रकाश टाकला. “करुणेविना यश निरर्थक आहे,” हे त्यांनी आपल्या भावाकडून शिकलेले धडे या पोस्टमध्ये नमूद केले आहेत..प्रेम आणि आदर्श अमर आहेतश्वेता यांनी आपल्या भावाच्या तत्त्वज्ञानाला पुढे नेले. काळानुसार त्यांना एक गोष्ट समजली की, प्रेम काळाच्या नियमांना बांधील नसते. शरीर नजरेआड झाले तरी एका सुंदर आत्म्याचा प्रभाव अनेक जीवनांवर सदैव राहतो. रागाऐवजी दयाळूपणा, अज्ञानाऐवजी ज्ञान, निराशेऐवजी आशा आणि निंदेऐवजी प्रेमाची निवड करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीत सुशांत यांच्या आदर्शांचा एक भाग जिवंत राहतो, असे त्या म्हणतात.आयुष्य मोजण्याचे मापदंड म्हणजे त्याचा शेवट कसा झाला हे नसून, त्याने किती हृदयांना जागृत केले हे आहे. या दृष्टिकोनातून सुशांत अजूनही जिवंत आहेत आणि लाखो लोकांना प्रेरणा देत आहेत, असे श्वेता यांनी स्पष्ट केले..मी सेटवरून रडत घरी आलेले... निवेदिता सराफ यांनी सांगितला हिंदी मालिकेचा कटू अनुभव; म्हणाल्या, 'माझ्या आईने मला...'.श्रद्धांजलीचा खरा अर्थसुशांत यांना सर्वोत्तम श्रद्धांजली देण्याचा मार्ग श्वेता यांनी सुचवला. निराश न होता त्यांचे आदर्श स्वीकारणे, जिज्ञासू राहणे, दयाळू राहणे, सतत शिकत राहणे, निर्भयपणे स्वप्ने पाहणे आणि हृदयाला कठोर होऊ न देणे हाच खरा आदर आहे. “आयुष्याचे मोजमाप त्याचा शेवट कसा झाला यावरून होत नाही, तर त्याने किती हृदयांना स्पर्श केला यावरून होते,” असे भावपूर्ण शब्द त्यांनी लिहिले.“भाई, तू अजूनही जिवंत आहेस. तू लाखो लोकांना प्रेरणा देत राहशील. खूप खूप प्रेम,” अशा शब्दांत श्वेता यांनी भावाला संबोधित केले. सुशांत सिंग राजपूत यांच्या हृदयात कायम राहण्याची ग्वाही त्यांनी दिली..व्हायरल झालेली पोस्टश्वेता यांची ही पोस्ट काही मिनिटांतच व्हायरल झाली. त्यावर सुशांत यांच्या असंख्य चाहत्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. आजही त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देणारे लाखो लोक त्यांच्या कार्यातून आणि आदर्शातून प्रेरणा घेत आहेत..मैत्री असावी तर अशी! कोरा चेक देत अशोक सराफ म्हणालेले..., नाना पाटेकरांची सांगितलेली आठवण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.