सुष्मिता सेन लवकरच लग्न करणार? अभिनेत्रीच्या 'त्या' वक्तव्यामुळे चर्चेला उधाण!

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री सुष्मिता सेन हिने आतापर्यंत अनेक सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुरपहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. सुष्मिता तिच्या प्रोफेशनलपेक्षा वयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमी चर्चेत असते. अशातच आता सुष्मिताच्या लग्नाबाबत चर्चा रंगत आहे. ५० वर्षांची असूनही सुष्मिताने अजून लग्न केलेलं नाही. मॉडेल रोहमन शॉल सोबत तिच्या अफेअर्सच्या खुप चर्चा रंगल्या होत्या. .दरम्यान अशातच सुष्मिताने इन्स्टग्रामवरील लाइव्ह सेशनदरम्यान भरपूर गप्पा मारल्या. तिने चाहत्यांच्या अनेक प्रश्नांचं उत्तरं दिली. यावेळी सुष्मिता तिच्या लग्नाविषयी मोकळेपणाने व्यक्त झाली. सुष्मिता लग्नाबद्दल बोलताना म्हणाली की, 'मलाही लग्न करायचं आहे.' पण त्यासाठी माझ्या बरोबरीचा लायक व्यक्ती कोणतरी मिळाला पाहिजे.'.पुढे बोलताना ती असही म्हणाली की, 'असच कोणाचं लग्न होतं का? लग्न होण्यासाठी हृदयाचं नातं जोडलं पाहिजे. ते नातं अत्यंत रोमँटिक वाटतं. त्यासाठी एखादी व्यक्ती तुमच्या हृदयापर्यंत पोहचायला तरी हवी. मग कुठे लग्न होईल.' यापूर्वी देखील सुष्मिताने लग्नाबद्दल अनेकदा तिचं मत व्यक्त केलय. .सुष्मिताचं अनेक सेलिब्रिटींसोबत नाव जोडण्यात आलं होतं. परंतु तिचं नातं कधीच लग्नापर्यंत पोहचलच नाही. सुष्मिता म्हणालेली, 'माझ्या आयुष्यात आलेले सगळे पुरुष चांगले होते. पण काही गोष्टी माझ्यासाठी वाईट होत्या.'.आता सुष्मिता ५० व्या वर्षी देखील एकटीच आयुष्य जगतेय. तिने दोन मुलींना दत्तक घेतलं आहे. २००० साली पहिली मुलगी रेने हिला दत्तक घेतलं, तर २०१० साली अलीशा या दुसऱ्या मुलीला तिने दत्तक घेतलं. सध्या या दोन मुलींसोबत सुष्मिता आनंदाने आयुष्य जगतेय.