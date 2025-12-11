Premier

सुष्मिता सेन लवकरच लग्न करणार? अभिनेत्रीच्या 'त्या' वक्तव्यामुळे चर्चेला उधाण!

SUSHMITA SEN OPENS UP ABOUT MARRIAGE: बॉलिवूड अभिनेत्री सुष्मिता सेन हिने इंस्टाग्राम लाइव्हदरम्यान तिच्या लग्नाविषयी मोठं वक्तव्य केलं. “मलाही लग्न करायचं आहे, पण माझ्या लायक व्यक्ती मिळाली पाहिजे,” असं ती स्पष्ट म्हणाली.
Apurva Kulkarni
बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री सुष्मिता सेन हिने आतापर्यंत अनेक सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुरपहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. सुष्मिता तिच्या प्रोफेशनलपेक्षा वयक्तिक आयुष्यामुळे नेहमी चर्चेत असते. अशातच आता सुष्मिताच्या लग्नाबाबत चर्चा रंगत आहे. ५० वर्षांची असूनही सुष्मिताने अजून लग्न केलेलं नाही. मॉडेल रोहमन शॉल सोबत तिच्या अफेअर्सच्या खुप चर्चा रंगल्या होत्या.

