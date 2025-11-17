‘मला काय होतंय ते पाहायचं होतं’ हार्ट अटॅकनंतर पूर्ण शुद्धीत सुष्मिता सेनने सर्जरी केली

Bollywood Actor Sushmita Sen : बॉलिवूड अभिनेत्री सुष्मिता सेनला फेब्रुवारी 2023मध्ये एका वेब सीरिजच्या शुटिंगवेळी हृदयविकाराचा झटका आला होता. तिच्या 95 टक्के नसांमध्ये ब्लॉकेज होते. त्यामुळे तिची सर्जरी करण्यात आली. परंतु नुकतच तिने तिच्या सर्जरीबाबत एक मोठा खुलासा केला आहे. ते एकून चाहत्यांना धक्का बसलाय. .सुष्मिता सेननं दिव्या जैन यांच्या एका पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी तिने तिच्या अनेक वयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केले. यावेळी तिने तिच्या हार्ट अटॅकबद्दल सुद्धा चाहत्यांना सांगितलं आहे. ती म्हणाली की, 'जेव्हा माझी सर्जरी करण्याची वेळ आली त्यावेळी मला बेशुद्ध राहायचं नव्हतं. कारण माझ्या स्वभावताला 'कंट्रोल फ्रीक'ला बेशुद्ध होणं अजिबात पसंत नव्हतं, खरंतर माझ्या या स्वभावामुळेच मी वाचले. कारण एक क्षण असा होता. ज्यावेळी मला त्रास सहन करत शुद्धीत राहणं किंवा बेशुद्ध होऊन झोपण आणि पुन्हा न जागं होणं हेच पर्याय होते. तेव्हा मी शुद्धीत राहण्याचा निर्णय घेतला.'.'ज्यावेळी माझी सर्जरी सुरु होती आणि मी पूर्ण शुद्धीत होते. मला वेदना कमी करायच्या नव्हत्या. माझ्या शरीरात काय चाललंय हे मला पहायचं होतं. मी सतत डॉक्टरांना लवकर काम करण्यास सांगत होतं. कारण मला लवकरात लवकर सेटवर जायचं होतं. माझी टीम जयपूरमध्ये वाट पाहत होती.'.पुढे बोलताना सुश्मिता म्हणाली की, 'सर्जरी झाल्यानंतर मला हीच काळजी राहायची की, माझ्यामुळे इतर 500 लोकांचं नुकसान होऊ नये. तेव्हा मी पुर्ण उपचार केले, आणि 15 दिवसांनी मला 'आर्य' सीरिजसाठी शुटिंगला जाण्याची परवानगी मिळाली. '.Video: लक्ष्मी निवास फेम मेघन जाधवचा लग्नसोहळा धुमधडाक्यात; अनुष्काचा पारंपारिक लूक चाहत्यांना भूरळ घालणारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.