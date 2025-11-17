Premier

‘मला काय होतंय ते पाहायचं होतं’ हार्ट अटॅकनंतर पूर्ण शुद्धीत सुष्मिता सेनने सर्जरी केली

Sushmita Sen Reveals She Was Fully Conscious During Heart Surgery : बॉलिवूड अभिनेत्री सुष्मिता सेनने हार्ट अटॅकनंतर केलेल्या सर्जरीबद्दल मोठा खुलासा केला आहे. 95% ब्लॉकेज असूनही तिने सर्जरीदरम्यान बेशुद्ध न होण्याचा निर्णय घेतला.
Bollywood Actor Sushmita Sen : बॉलिवूड अभिनेत्री सुष्मिता सेनला फेब्रुवारी 2023मध्ये एका वेब सीरिजच्या शुटिंगवेळी हृदयविकाराचा झटका आला होता. तिच्या 95 टक्के नसांमध्ये ब्लॉकेज होते. त्यामुळे तिची सर्जरी करण्यात आली. परंतु नुकतच तिने तिच्या सर्जरीबाबत एक मोठा खुलासा केला आहे. ते एकून चाहत्यांना धक्का बसलाय.

