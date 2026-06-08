Video : स्वामी समर्थांच्या कृपेने गायत्री बनून गंगा येणार, गोवर्धनला मिळणार कर्मांची शिक्षा!

Entertainment News : कलर्स मराठीवरील जय जय स्वामी समर्थ मालिकेत गंगा आणि अंबरीश हे जोडपं - गंगेच्या आयुष्यातील कठीण वाटणारं कोडं सोडवायला निघालेयत. स्वामीकृपेने अनेक अडथळ्यांना सामोरं जाऊन आणि एक एक क्ल्यूचा मागावा घेत अक्कलकोटला पोहोचतात. वाटेत त्यांना संकेत म्हणून अजून एक धागा मिळतो ज्यात तिचा संबंध कोणी गायत्री नावाच्या बाईशी आहे हे गंगाला कळतं. पण ही गायत्री कोण? कुठे राहते? तिच्यापर्यंत कसं पोहोचायचं? ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी ते एका रहस्यमय पडीक घरासमोर येऊन पोहोचतात..मनातील घालमेल आणि भीतीला बाजूला सारून, स्वामींचं नाव घेऊन गंगा आणि अंबरीश त्या घराचं दार उघडतात आणि त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारं सत्य समोर येतं. घरात दिसणाऱ्या आगीच्या खुणा, विचित्र अनुभूती आणि स्वप्नांमधील दृश्यांमुळे गंगा हादरून जाते. त्याचवेळी स्वामी अर्थपूर्ण संकेत देतात की आता कोडं सुटायची वेळ आलीये आणि गोवर्धनने भूतकाळात केलेल्या पापाची फेडायची वेळ आली. स्वामी गंगासमोर एक धक्कादायक सत्य उलगडतात. गंगा आणि गायत्री ह्यांचा नक्की काय संबंध आहे? गोवर्धनला गंगेचा काटा का काढायचा होता? गंगा आणि गोवर्धन हे कसे कनेक्टेड आहेत? भूतकाळात नक्की कोणतं सत्य दडलंय? ह्यांची उत्तरं मिळविण्यासाठी गंगा तत्पर आहे..दुसरीकडे, स्वामींच्या स्थानावर गोवर्धन हा मार्तंडच्या बोलण्यात येऊन स्वामींचा जीव घेण्याच्या हेतूने आलाय. ढोंग करून आपल्या पापांपासून सुटका मिळवण्यासाठी प्रायश्चित्ताचा मार्ग शोधत आलोय असं सांगून तो स्वामींसाठी लाडू घेऊन येतो ज्यात विष मिसळलेलं असतं. मात्र स्वामी त्याला स्वतःचा गुन्हा कबूल करण्याची संधी देतात, काही उघड करायचं असेल तर शेवटची संधी देतो हेही सांगतात. पण गोवर्धनलाच नियतीचा फटका बसतो. भीतीने व्याकूळ झालेल्या गोवर्धनाकडे पाहत स्वामी अर्थपूर्ण शब्दांत सांगतात, “कोडं सुटायची वेळ झाली... केलेली कर्म फिटायची वेळ झाली.” आपल्या पापांची फळं आता स्वतःलाच भोगावी लागणार असल्याची जाणीव होताच गोवर्धन पुरता हादरून जातो..गोवर्धन, गायत्री आणि गंगा ह्यांचा नक्की काय संबंध? भूतकाळात असं काय घडलं की गोवर्धनसमोर आज त्याचा भूतकाळ येऊन उभा ठाकलाय? गंगा गायत्रीपर्यंत पोहोचू शकेल का? गोवर्धनसमोर गायत्री आल्यावर काय होणार? कोणतं धक्कादायक सत्य समोर येणार? गोवर्धन स्वतःच्या तोंडून आपला गुन्हा कबूल करणार का? आणि स्वामींच्या कृपेने सत्याचा विजय आणि पापांचा नाश होणार का? हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. .तेव्हा पाहायला विसरू नका जय जय स्वामी समर्थ दररोज रात्री ८ वा. आपल्या कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही..वाईट ब्रेकअप होऊनही सचिन पिळगावकरांनी निभावलं एक्स गर्लफ्रेंडला दिलेलं वचन ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.