टीव्हीवरचे बहिण-भाऊ खऱ्या आयुष्यात झाले नवरा बायको! मराठी अभिनेता अडकला लग्नबंधनात, फोटो चर्चेत

Swanand Ketkar Akshata Apte Wedding : गेल्या काही दिवसांपासून अनेक सेलिब्रिटी लग्न करताना दिसत आहेत. अशातच आता सुरज चव्हाण लग्नबंधनात अडकला. त्यांच्या लग्नाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. सुरजसोबतच अभिनेत्री पुजा बिरारी, अभिनेता सोहम बांदेकर, अभिनेत्री भाग्यश्री न्हालवे, प्राजक्ता गायकवाड हे देखील लवकरच लग्न करणार आहे. कलाकरांच्या घरी लगीनघाई सुरु झालीय. दरम्यान अशातच आता एक मराठी अभिनेता लग्नबंधनात अडकला आहे. .तू तेव्हा तशी आणि 36 गुणी जोडी या मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडणारा अभिनेता स्वानंद केतकर आणि अभिनेत्री अक्षता आपटेसोबत लग्न केलय. दोघेही ऑनस्क्रीन बहिण भाऊ आहे. दोघांनी लग्नाचे फोटो पोस्ट केले असून दोघांवर शुभेच्छाचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. .स्वानंद आणि अक्षता यांनी 36 गुणी जोडी मालिकेत एकत्र काम केलं होते. या मालिकेत दोघेही बहीण-भावाची भूमिका साकारत होते. त्यामुळे आता ऑनस्क्री बहीण भावाची जोडी आता ऑफस्क्रीन पती पत्नी होणार आहे. सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत दोघांना शुभेच्छा दिल्या आहे. अनेकांना ही जोडी प्रचंड आवडते. .अभिनेत्री अक्षता आपटे ही कवियित्री देखील आहे. दोघे गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते. २ वर्षापूर्वी म्हणजेच 2023 मध्ये दोघांनी साखरपुडा केला होता. त्यानंतर आता ते लग्नबंधनात अडकले आहेत. 'तू तेव्हा तशी' ही मालिका घराघरात पोहचली. या मालिकेत स्वप्नील जोशी आणि शिल्पा तुळसकर मुख्य भूमिकेत होते.