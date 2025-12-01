Premier

टीव्हीवरचे बहिण-भाऊ खऱ्या आयुष्यात झाले नवरा बायको! मराठी अभिनेता अडकला लग्नबंधनात, फोटो चर्चेत

Swanand Ketkar and Akshata Apathe Wedding Photos Viral : ‘तू तेव्हा तशी’ आणि ‘36 गुणी जोडी’ मालिकेत एकत्र काम करणारे अभिनेता स्वानंद केतकर आणि अभिनेत्री अक्षता आपटे, जे ऑनस्क्रीन बहीण-भाऊ म्हणून दिसले होते, आता खऱ्या आयुष्यात लग्नबंधनात अडकले.
Swanand Ketkar and Akshata Apathe wedding photos viral

Swanand Ketkar and Akshata Apathe wedding photos viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Swanand Ketkar Akshata Apte Wedding : गेल्या काही दिवसांपासून अनेक सेलिब्रिटी लग्न करताना दिसत आहेत. अशातच आता सुरज चव्हाण लग्नबंधनात अडकला. त्यांच्या लग्नाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. सुरजसोबतच अभिनेत्री पुजा बिरारी, अभिनेता सोहम बांदेकर, अभिनेत्री भाग्यश्री न्हालवे, प्राजक्ता गायकवाड हे देखील लवकरच लग्न करणार आहे. कलाकरांच्या घरी लगीनघाई सुरु झालीय. दरम्यान अशातच आता एक मराठी अभिनेता लग्नबंधनात अडकला आहे.

Loading content, please wait...
viral
marathi
marriage
Marathi Actress
marathi actor
marathi actors
Entertainment news
TV Celebrities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com