लग्नानंतर पहिल्याच दिवशी राजवाडेंच्या घरी खळ्ळ खट्याक! समरही पेचात पडणार; 'वीण दोघातली...' मध्ये असं काय घडणार?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'वीण दोघातली ही तुटेना प्रेक्षकांची आवडती आहे. या मालिकेतील समर आणि स्वानंदी यांचा आता नवीन प्रवास सुरू होतोय. मालिकेत अभिनेत्री तेजश्री प्रधान स्वानंदीची भूमिका साकारत आहे तर अभिनेता सुबोध भावे समरची भूमिका साकारत आहे. ही मालिका सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहे. मात्र आता या मालिकेचं कथानक खऱ्या अर्थाने सुरू झालंय. मालिकेत समर आणि स्वानंदी यांचं लग्न झालंय आणि आता खऱ्या संसाराला सुरुवात होणार आहे. अशातच पहिल्या दिवशीच स्वानंदी सासरकडच्यांची झोप उडवणार आहे. .समर आणि स्वानंदी यांचं लग्न झालंय. तसंच समोरची बहीण आणि स्वानंदीचा भाऊ यांचंही लग्न झालंय. लग्नानंतर आता स्वानंदी घराची सूत्र तिच्या हाती घेताना दिसणार आहे. राजवाडेंच्या घरी सगळ्यांना उशिरापर्यंत झोपायची सवय आहे. मात्र लग्नानंतरच्या पहिल्याच दिवशी स्वानंदी सगळ्यांना उठायला भाग पाडणार आहे. झी मराठीने नुकताच या मालिकेचा एक प्रोमो शेअर केलाय. यात स्वानंदी सकाळी सकाळी उठून देवाची पूजा करताना दिसतेय. ती देवासमोर घंटी वाजवतोय ज्यामुळे संपूर्ण घर उठतं आणि होतं. .त्यानंतर मल्लिका आत्या आणि तिचा मुलगा अंशुमनदेखील उठून खाली येतो. अंशुमन रागात काम करणाऱ्या व्यक्तीला विचारतो, 'माहितीये ना सगळ्यांना उशिरा उठायची सवय आहे. कोण सकाळी सकाळी घंटी वाजवतंय मूर्खासारखं.' त्यावर स्वानंदी त्याला म्हणते, पूजा मी करत होते आणि घंटीसुद्धा मीच वाजवत होते.' त्यावर तो म्हणतो, आम्हाला सकाळी आवाज केलेला चालत नाही.' त्यावर आजी म्हणतात, आतापासून रोज सकाळी सगळ्यांनी घरामध्ये पूजा आणि आरती करायची.' त्यावर अंशुमन समरला म्हणतो, 'दादा आता तू ठरवलेले नियम बदलणार का?' यावर आता समर काय उत्तर देणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी भन्नाट कमेंट केल्या आहेत. एकाने लिहिलं, 'घर इतकं मोठं आहे की कारस्थानं ऐकू जात नाहीत पण घंटीचा आवाज ऐकू जातो.. वाह!' दुसऱ्याने लिहिलं, 'राजवाडेंना स्वानंदीने बनवलेल्या नियमांवर चालताना पाहून मजा येणार आहे.' एकाने लिहिलं, 'समर म्हणत असेल, कुठे फसलो.' अशा अनेक मजेशीर कमेंट यावर आल्या आहेत. .टीआरपी पडल्यावर खडबडून जागी झाली स्टार प्रवाह वाहिनी; दोन मालिकांची वेळ बदलली, प्रेक्षक म्हणतात, 'हे आधी नाही कळलं'