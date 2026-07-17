बाबो! स्वप्नील जोशीने घेतली ६५ लाखांची टेस्ला; भावनिक पोस्टनं जिंकली चाहत्यांची मनं

SWAPNIL JOSHI NEW LUXURY CAR: मराठी सिनेसृष्टीत अनेक कलाकार आहेत ज्यांना गाड्यांची प्रचंड आवड आहे, त्यातील एक स्वप्नी जोशी, स्वप्नीलला आलिशान गाड्यांचा शौक आहे. त्याने आता टेस्लाची महागडी कार खरेदी केली आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत त्याने गाडीची झलक दाखवली आहे. सध्या त्याची पोस्ट व्हायरल होतेय..स्वप्नीलने जोशीने टेस्लाची Tesla YL ही गाडी खरेदी केली आहे. याची किंमत तब्बल ६५ लाख रुपये आहे. स्वप्नीननं त्यांच्या सोशल मीडियावर गाडीचे फोटो आणि भावनिक पोस्ट शेअर केले आहेत. यावेळी त्याचं कुटुंब सुद्धा त्याच्यासोबत आले होते. .त्याने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'मी लहान असताना माझे बाबा सायकल चालवायचे. त्यांना बघत मी एक दिवस वर्ल्ड क्लास सायकल घेण्याचं स्वप्न पहायचो. पंरतु जेव्हा मी मोठा झालो, तेव्हा स्वप्न मागे राहिली. माझ्या नशिबानं काहीतरी वेगळंच ठरवलं होतं. आता वर्ल्ड क्लास गाडी माझ्या घरी आणण्याचं भाग्य मला लाभलं.'.पुढे त्याने लिहलं की, 'ही महागडी गाडी नसून हे माझं भविष्य आहे, जे मी भारतात राहूनही खरेदी करु शकतो. ही गाडी खरेदी केल्यानंतर आईवडिलांच्या डोळ्यात माझ्याबद्दल जी भावना होती, माझी मुलं वडिलांबद्दल जो विचार करत होती आणि माझ्या पत्नीच्या चेहऱ्यावर जी स्माईल होती ते सगळ्यात महत्त्वाचं होतं.'.'कधी कधी स्वप्न आपण विचार करु त्याप्रमाणे पूर्ण होत नाही. तर त्यापेक्षाही जास्त पद्धतीनं पूर्ण होतात. ' असंही त्याने पोस्टमध्ये म्हटलय. आता त्याच्या पोस्टवर चाहते आणि सेलिब्रिटी कमेंट करत शुभेच्छा देताय. स्वप्नीलकडे टेस्ला आधी रेंज रोव्हर डिफेंड, जॅग्वार अशा गाड्या आहेत. .काहीतरी मॅड येतय...! लवकरच येतोय निलेश साबळेचा नवीन शो, पोस्ट करत म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.