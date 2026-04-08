'मी ढसाढसा रडतो...' स्वप्नील जोशी खरं सांगताना म्हणाला...'नाच ग घुमा पाहताना मला इतकं...'

SWAPNIL JOSHI BREAKS DOWN REMEMBERIS: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता स्वप्नील जोशी याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमा, मालिकामध्ये काम केलय. त्याने त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिलेत. हिंदी कलाविश्वातही स्वप्नीलने स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. दरम्यान अशातच आता एका मुलाखतीत स्वप्नीलने त्याच्या बालपणीच्या आणि अभिनयाच्या आठवणी शेअर केल्यात. .स्वप्नील जोशीने काही दिवसापूर्वी व्हायफळ या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांने त्याच्या लहानपणीच्या आठवणी, चाळीतल्या गोष्टी शेअर केल्या. तसंच त्याने चाळीतील आजीच्या हातची काळ्या मसाल्याची आमटी, भात आणि बबट्याचा पापड याची खास गोष्ट सुद्धा चाहत्यांसोबत शेअर केली. तसंच त्याने हा आठवण सांगताना शाबुदाण्याची खिचडीही प्रचंड आवडत असल्याचं म्हटलं..दरम्यान मुलाखतीत स्वप्नीलला विचारण्यात आलं की, 'तु कधी रडला आहेस का?' त्यावर बोलताना स्वप्नील म्हणाला की, 'मला खुप रडायला येत. मी इतका रडतो की, धसाधसा डोळ्यातून पाणी येतं. मी सिनेमा पाहताना एखाद्या इमोशनल सीनवेळी खूप रडतो. मला आवडतं रडायला. नाच ग घुमाचा क्लायमॅक्स बघताना मी हुंदके देत रडलो.' असं तो मुलाखतीत बोलताना म्हणाला. .दरम्यान स्वप्नील जोशीबद्दल बोलायचं झालं तर मराठी सिनेसृष्टीत तो चॉकलेट बॉय म्हणून प्रसिद्ध आहे. लहानपणी त्याने उत्तर रामायणमध्ये कुश आणि कृष्णा या मालिकेत महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. करिअरच्या सुरुवातीला स्वप्नीलने दुनायादारी, मुंबई पुणए मुंबई यासारख्या सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. आता तो एक प्रसिद्ध अभिनेता म्हणून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतो.