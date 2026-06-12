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स्कार्फ बांधलेल्या बाईने स्वप्नीलला ओळखलं अन् मागून येऊन... 'मुंबई पुणे मुंबई'च्या शूटिंग दरम्यान तुळशीबागेत काय घडलेले?

MUMBAI PUNE MUMBAI SHOOTING INCCIDENT: लोकप्रिय दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांनी 'मुंबई पुणे मुंबई' या चित्रपटाच्या शूटिंगची आठवण शेअर केलीये जेव्हा एक स्कार्फवली स्त्री स्वप्नील जोशीच्या मागे लागली होती.
MUMBAI PUNE MUMBAI BEHIND THE SCENE

MUMBAI PUNE MUMBAI BEHIND THE SCENE

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठी सिनेसृष्टीत सध्या अनेक चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. मात्र जुन्या चित्रपटांची जादू काहीतरी वेगळीच होती. जुने चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांना मुळीच कंटाळा येत नाही. हे सिनेमे ते कधीही पाहू शकतात. असाच एक चित्रपट म्हणजे २०१० साली आलेला 'मुंबई पुणे मुंबई'. या चित्रपटातली गाणी, डायलॉग, कथा आणि कलाकार सगळंच प्रेक्षकांना आवडलं. आजही हा सिनेमा मराठीतला कल्ट सिनेमा मानला जातो. मात्र या चित्रपटात एक सीन आहे जो खऱ्या आयुष्यात जसा घडला तसाच घेतला गेलाय. दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांनी याबद्दल सांगितलंय.

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