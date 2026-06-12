स्कार्फ बांधलेल्या बाईने स्वप्नीलला ओळखलं अन् मागून येऊन... 'मुंबई पुणे मुंबई'च्या शूटिंग दरम्यान तुळशीबागेत काय घडलेले?

मराठी सिनेसृष्टीत सध्या अनेक चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. मात्र जुन्या चित्रपटांची जादू काहीतरी वेगळीच होती. जुने चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांना मुळीच कंटाळा येत नाही. हे सिनेमे ते कधीही पाहू शकतात. असाच एक चित्रपट म्हणजे २०१० साली आलेला 'मुंबई पुणे मुंबई'. या चित्रपटातली गाणी, डायलॉग, कथा आणि कलाकार सगळंच प्रेक्षकांना आवडलं. आजही हा सिनेमा मराठीतला कल्ट सिनेमा मानला जातो. मात्र या चित्रपटात एक सीन आहे जो खऱ्या आयुष्यात जसा घडला तसाच घेतला गेलाय. दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांनी याबद्दल सांगितलंय. .लोकप्रिय दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्या सीनबद्दल सांगितलंय जेव्हा मुक्ता आणि स्वप्नील तुळशीबागेत खरेदीसाठी जातात. सिनेमात हा सीन फक्त 40 सेकंदाचा दाखवण्यात आला आहे. मात्र या सीनदरम्यान स्वप्नीलच्या मागे एक बाई लागली होती. सतीश यांनी नुकतीच अमुक तमुकला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'दर 40 सेकंदाने आम्ही स्वप्नील आणि मुक्ताला गर्दीतून गायब करायचो. गाडीत बसवायचो. मग एक तास ती चर्चा असायची, अरे इथेच होते, इथेच होते, इथेच होते. मग एक तासाने तिकडची माणसं जायची आणि नवीन माणसं यायची, ज्यांना काहीच माहिती नाहीये. मग मग एक तासाने आम्ही त्यांना परत बाहेर काढायचो, मग परत तो एक शॉट घ्यायचो. असं करत करत आम्ही शूट केलंय.'.ते म्हणाले, "पुन्हा जाऊन बघा स्वप्नील चालत असताना एक स्कार्फ घातलेली बाई त्याच्या मागे लागली. सिनेमात बघा पांढरं जॅकेट आहे. ती त्याच्या मागे आहे आणि हसतेय. तिला कळलंय स्वप्नील जोशी आहे. ती तिच्या मागे मागे गेली. मग तिने पर्स मधून पुस्तक काढलंय आणि स्वप्नील पर्यंत गेली ऑटोग्राफ मागायला रनिंग शॉटमध्ये आणि स्वप्नील जोशीने ते बघितलंय आणि अच्छा अच्छा हा पत्ता कसा इथे तुम्ही डावीकडे जाऊन बघा, असं सांगितलं. हे स्वप्नीलने सांगितल्यानंतर आमच्या युनिट मधला एक माणूस त्या बाईला साइडला घेऊन गेला. हे कॅप्चरड आहे आणि फिल्ममध्येही असंच आहे.' .राया- मंजिरीच्या आयुष्यात नवं वादळ; लोकप्रिय लावणी सम्राज्ञीची होणार एंट्री, 'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेत नवा ट्विस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.