असं काय घडलं की, नाटक सुरु असताना स्वप्नील जोशीचं मध्येच थांबवलं, म्हणाला...'सॉरी पण...'

LAGNAPANCHAMI THEATRE PERFORMANCE VIRAL VIDEO: महाराष्ट्रात सिनेमांपेक्षा प्रेक्षकांचा कल हा नाटक पाहण्याचा असतो. नाटकाचे अनेक शो हाऊसफूल असतात. मराठी मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकार सिनेमाऐवजी नाटकाकडे अधिक लक्ष केंद्रित करतात. नाटकात सगळं प्रेक्षकांच्या समोर लाईव्ह असतं. यामुळे कलाकार नाटकासाठी खुप मेहनत घेतात. परंतु प्रेक्षकांमधून कोणाचा आवाज आला, कोणाचा फोन वाजला, कोणाचं बाळ रडलं तर कलाकारांना नाटक करताना अडथळा होतो. असाच काहीसा किस्सा स्वप्नील जोशीसोबत लग्नपंचमी या नाटकाच्या प्रयोगावेळी घडला. .स्वप्नील जोशी आणि अमृता खानविलकर लग्नपंचमी या नाटकाचे अनेक प्रयोग हाऊसफुल्ल होत आहे. या नाटकांचा प्रेक्षकांचं भरभरुन प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान अशातच एका नाटकाच्या प्रयोगावेळी नाटक सुरु असताना बाळाच्या रडण्याचा आवाज आला आणि स्वप्नील जोशीने मध्येच नाटक थांबवलं. परंतु ज्या पद्धतीनं त्याने परिस्थिती हाताळली, ते पाहून चाहत्यांनी त्याचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये समोर नाटक सुरु असताना प्रेक्षकांमधून बाळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकू येत होता. २ ३ वेळा सगळ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. परंतु नंतर मध्येच नाटक थांबवून स्वप्नील जोशी म्हणाला, 'एक मिनिट हा... सॉरी सॉरी... पण या बाळाला बाहेर नेऊ शकता का प्लीज? काही हरकत नाही. सगळ्या प्रेक्षकांचा रसभंग होतोय. सॉरी हा मला माफ करा.' जेव्हा बाळ बाहेर जात होतं, तेव्हा ते पुन्हा रडू लागलं. त्यावेळी स्वप्नील मजेशीर पद्धतीनं म्हणाला, 'त्याला पण आपलं नाटकं आवडलेलं दिसतय.'.सध्या सोशल मीडियावर स्वप्नील जोशीचा प्रयोगादरम्यानचा हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. अनेकांनी स्वप्नीलच्या वागण्याचं कौतूक केलय. दरम्यान या नाटकातून पहिल्याच अमृता खानविलकरने रंगभूमीवर पदार्पण केलय. हे नाटक सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.