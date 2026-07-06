माझ्या लग्नात ते लहान मुलासारखे रडत होते... ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्रीने सांगितली अमरीश पुरी यांची आठवण; म्हणाल्या

मोठ्या पडद्यावर खलनायक म्हणून दिसणारे अमरीश पुरी आजही प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतात. त्यांनी अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये अजरामर अशा भूमिका साकारल्या. त्यांचा 'जा सिमरन जा' हा डायलॉग असो किंवा त्यांचा मोगॅम्बो असो, त्यांनी आपल्या भारदस्त आवाजानेच सगळ्यांना पाणी पाजलंय. मात्र वरून रागीट दिसणारे अमरीश पुरी खऱ्या आयुष्यात मात्र अतिशय हळवे होते. मराठी अभिनेत्री स्वाती चिटणीस यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं आहे. यात त्यांनी त्यांच्या लग्नाचा किस्सा यादेखील सांगितला..स्वाती यांनी नुकतीच अमोल परचुरेंच्या कॅचअप या युट्युब चॅनलला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'एके दिवशी सकाळी ६ वाजता दाराची बेल वाजली. आईनं जाऊन दार उघडलं. दारात अमरीश पुरीसाहेब होते. आईनं मला उठवलं. अमरीश पुरी म्हणाले की, 'उद्या आपण 'आधे अधुरे' या नाटकाचा प्रयोग करणार आहोत, त्यात तू काम करणार आहेस. मोठी मुलगी बिन्नीची भूमिका तू साकारणार आहेस. त्याच्या सरावासाठी घेऊन जाण्यासाठी आलो आहे.' मी तयार होऊन लगेच रिहर्सलला गेले. तिथे सगळे होते. मी रिहर्सल करत असताना पुरीसाहेबांनी मला खूप सांभाळून घेतलं. '.त्या पुढे म्हणाल्या, 'प्रयोग जळगावला होता. आम्ही रात्री रेल्वेनं गेलो. सकाळी सगळे जण फिरायला गेले. पण, पुरीसाहेब म्हणाले की, स्वाती फिरायला जाणार नाही, ती माझ्याबरोबर बसेल, आराम करेल आणि सराव करेल. ते वडिलकीचं नातं होतं. ते इतक्या भूमिका साकारायचे, पण तो माणूस इतका हळुवारपणे बोलायचा. टचकन त्यांच्या डोळ्यांत पाणी यायचं. ते माझ्या लग्नाला आलेले. रिसेप्शन संपत आलेलं. त्यावेळी दुबे, गोविंद निहलानी व अमरीश पुरी आले होते. पुरीसाहेबांनी मला प्रेशर कुकर दिला होता. तो प्रेशर कुकर मी आजही वापरते. त्यांच्या आठवणी जपून ठेवल्या आहेत. ' .आणि अमरीश पुरी रडायला लागले स्वाती म्हणाल्या, ' रिसेप्शन संपलं आणि आम्ही स्टेजवरून खाली उतरलो, पुरीसाहेब एखाद्या लहान मुलासारखे ढसाढसा रडत होते. मला जवळ घेऊन अमोलला म्हणाले की, 'आमच्या मुलीला सांभाळा, खूप दूर घेऊन जात आहात.' तो क्षण माझ्या आयुष्यभर लक्षात राहिला आहे.' .बाबा गेल्यानंतर आई अचानक एकटी पडली... प्रार्थना बेहरेने सांगितला वडील गेल्यानंतरचा भावुक प्रवास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.