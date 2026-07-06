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माझ्या लग्नात ते लहान मुलासारखे रडत होते... ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्रीने सांगितली अमरीश पुरी यांची आठवण; म्हणाल्या-

Swati Chitnis Talked About Amrish Puri: लोकप्रिय ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्री स्वाती चिटणीस यांनी बॉलीवूड अभिनेते अमरीश पुरी यांची आठवण सांगितली आहे. ते खऱ्या आयुष्यात खूप हळवे होते असं त्या म्हणाल्या.
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swati chitnis

esakal

Payal Naik
Updated on

मोठ्या पडद्यावर खलनायक म्हणून दिसणारे अमरीश पुरी आजही प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतात. त्यांनी अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये अजरामर अशा भूमिका साकारल्या. त्यांचा 'जा सिमरन जा' हा डायलॉग असो किंवा त्यांचा मोगॅम्बो असो, त्यांनी आपल्या भारदस्त आवाजानेच सगळ्यांना पाणी पाजलंय. मात्र वरून रागीट दिसणारे अमरीश पुरी खऱ्या आयुष्यात मात्र अतिशय हळवे होते. मराठी अभिनेत्री स्वाती चिटणीस यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं आहे. यात त्यांनी त्यांच्या लग्नाचा किस्सा यादेखील सांगितला.

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