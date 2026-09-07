पुन्हा पुन्हा तेच चेहरे पाहून कंटाळली तापसी पन्नू? बॉलीवूडच्या कास्टिंगवर तापसी पन्नूची टीका करत म्हणाली, 'रोमँटिक कॉमेडीत तेच...'

TAAPSEE PANNU OPENS UP ABOUT TYPECASTING AFTER PINK AND THAPPAD: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री तापसी पन्नू हिने आजवर अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलय. सध्या ती गांधारी या सिनेमामुळे चर्चेत आहेत. हरवलेल्या लेकीसाठी झगडणाऱ्या आईच्या भूमिकेत ती आहे. या सिनेमामुळे तिची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .हिंदी चित्रपटसृष्टीत कलाकारांच्या भूमिकांबरोबरच त्यांची पडद्यावरील प्रतिमाही अनेकदा त्यांच्या पुढच्या कामावर परिणाम करताना दिसते. एखाद्या कलाकाराला विशिष्ट प्रकारच्या भूमिकांमध्ये पाहण्याची सवय प्रेक्षक आणि निर्मात्यांना लागल्यानंतर त्याच चौकटीबाहेरच्या संधी मिळणे कठीण होते..अभिनेत्री तापसी पन्नूनेही गेल्या काही वर्षांत अशाच गंभीर, आव्हानात्मक आणि दमदार महिला व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत. 'पिंक', आणि 'थप्पड', यांसारख्या चित्रपटांनंतर तिच्याकडे अशाच प्रकारच्या भूमिका येत असल्याचे तिने स्वतः सांगितले आहे. नुकतीच 'गांधारी' या चित्रपटात झळकली होती. मुलीचे अपहरण झाल्यानंतर तिचा शोध घेणाऱ्या आईची ही व्यक्तिरेखा होती. .याच पार्श्वभूमीवर तापसीने बॉलीवूडमधील साचेबद्ध कास्टिंगवर टीका केली. ती म्हणाली, "रोमॅटिक कॉमेडी किंवा ग्लॅमरस चित्रपटांमध्ये तेच चार-पाच कलाकार दिसत असल्याने अनेक चित्रपट एकसारखे वाटतात. थ्रिलरच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती असून, वेगवेगळ्या कथांसाठी पुन्हा पुन्हा त्याच कलाकारांची निवड केल्याने पडद्यावर नावीन्य कमी होत चालले आहे." ." चित्रपटसृष्टीने जुन्या यशाचे आकडे आणि अल्गोरिदमवर अवलंबून न राहता नवीन कलाकार आणि वेगळ्या कास्टिंगवर विश्वास ठेवण्याची गरज असल्याचेही तिने म्हटले आहे. .नवरा असावा तर असा! 'स्वतः भांडी घासतात, किचनही साफ करतात'; पतीबद्दल बोलताना श्रेया घोषाल म्हणाली...'त्यांनी मला कधीच...'\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.