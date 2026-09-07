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पुन्हा पुन्हा तेच चेहरे पाहून कंटाळली तापसी पन्नू? बॉलीवूडच्या कास्टिंगवर तापसी पन्नूची टीका करत म्हणाली, 'रोमँटिक कॉमेडीत तेच...'

TAAPSEE PANNU CRITICISES REPETITIVE CASTING IN BOLLYWOOD FILMS: बॉलिवूड अभिनेत्री तापसी पन्नू सध्या तिच्या 'गांधारी' या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. या सिनेमात हरवलेल्या मुलीचा शोध घेणाऱ्या आईची दमदार भूमिका तिने साकारली आहे.
TAAPSEE PANNU

TAAPSEE PANNU

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TAAPSEE PANNU OPENS UP ABOUT TYPECASTING AFTER PINK AND THAPPAD: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री तापसी पन्नू हिने आजवर अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलय. सध्या ती गांधारी या सिनेमामुळे चर्चेत आहेत. हरवलेल्या लेकीसाठी झगडणाऱ्या आईच्या भूमिकेत ती आहे. या सिनेमामुळे तिची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.

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