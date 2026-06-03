मंदार चांदवडकर नाही तर तारक मेहतामधील भिडे गुरुजीच्या भूमिकेसाठी 'या' मराठी अभिनेत्याला मिळाली ऑफर !

Entertainment News : हिंदी टेलिव्हिजनवरील सगळ्यात लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणजे तारक मेहता का उलटा चष्मा. या कार्यक्रमातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. यातीलच एक प्रसिद्ध पात्र म्हणजे गोकुळधाममधील एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम भिडे. अभिनेता मंदार भिडे हे पात्र साकारतो. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने ही या रोलसाठी वेगळ्याच अभिनेत्याची निवड झाली होती असं सांगितलं. .मंदारने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यावेळी त्याने त्याला भिडेची भूमिका मिळण्यापूर्वी दुसऱ्याच मराठी कलाकाराचा विचार या भूमिकेसाठी केला गेल्याच उघड केलं. काय म्हणाला मंदार जाणून घेऊया..तो म्हणाला की,"2008 साली मी मे महिन्यात उज्जैनला महकालच्या दर्शनाला गेलो होतो. तिकडे दर्शन घेतल्यावर जसं आपण नेहमी सगळे स्ट्रगलर जे गाऱ्हाणं घालतात की एखादा तरी डेली सोपं मिळूदे. कारण त्यावेळी डेली सोपचं महत्त्व खूप होतं. कारण डेली सोप मिळणं म्हणजे नोकरी मिळण्यासारखं होतं त्यावेळी."."त्यावेळी वेब सिरीज वगैरे असं काहीही नसल्यामुळे डेली सोप मिळाला म्हणजे तुम्हाला हमखास पैसे मिळणार असं गणित होतं. मी महाकालचं दर्शन घेऊन इंदोरला घरी आलो. मला सोनालिका जोशीचा म्हणजेच जी माधवीचा रोल करते तिचा फोन आला. तिची पण गंमत अशी होती की ती जेव्हा ऑडिशनला गेली तेव्हा पैठणी नेसून गेली. त्यामुळे असित मोदींनी लगेच तिला माधवीच्या रोलसाठी निवडलं. त्यांनी तिला विचारलं की तुझ्या नवऱ्याची भूमिका करणारा कलाकार हवा आहे जो मिडल क्लास टिपिकल ब्राह्मण म्हणून दिसेल. "."तर नुकतीच आमची सिरीयल संपली होती. तिला आधी पुष्कर श्रोत्रीचं नाव सुचलं. पण पुष्कर श्रोत्रीने नकार दिला. मग तिने शैलेश दातारचं नाव सुचवलं. त्यांनीही नकार दिला. त्यामुळे त्या दोघांचे आभार मानतो की त्यांनी नाही सांगितलं. मग मी ऑडिशनला गेलो. त्यांनी मला ते वाचायला स्क्रिप्ट दिलं. त्यांनी मला सांगितलं की तो सोसायटीचा सेक्रेटरी आहे. तो खूप तत्ववादी माणूस आहे आणि त्याला अभिमान आहे सोसायटीचा सेक्रेटरी असल्याचा. मी तिकडे बोलता बोलता ते एकमेव सेक्रेटरी हा डायलॉग घेतला. तो संवाद माझा होता. त्यांनी मला सांगितलं तो संवाद कायम ठेवा. असित मोदी म्हणाले मला माझा भिडे मिळाला आणि अशी माझी निवड झाली. ".‘जोडीचा मामला’चा अनोखा प्रयोग; अवधूत गुप्तेंकडून नाटकाच्या टीमचे कौतुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.