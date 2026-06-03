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मंदार चांदवडकर नाही तर तारक मेहतामधील भिडे गुरुजीच्या भूमिकेसाठी 'या' मराठी अभिनेत्याला मिळाली ऑफर !

Taarak Mehta Ooltah Chashma Bhide's Role First Offer To This Actor : तारक मेहता का उलटा चष्मा मालिकेतील लोकप्रिय भूमिका आत्माराम भिडेसाठी एका प्रसिद्ध अभिनेत्याची निवड करण्यात आली होती.
Taarak Mehta Ooltah Chashma Bhide's Role First Offer To This Actor

Taarak Mehta Ooltah Chashma Bhide's Role First Offer To This Actor

esakal

kimaya narayan
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Entertainment News : हिंदी टेलिव्हिजनवरील सगळ्यात लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणजे तारक मेहता का उलटा चष्मा. या कार्यक्रमातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे. यातीलच एक प्रसिद्ध पात्र म्हणजे गोकुळधाममधील एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम भिडे. अभिनेता मंदार भिडे हे पात्र साकारतो. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने ही या रोलसाठी वेगळ्याच अभिनेत्याची निवड झाली होती असं सांगितलं.

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