Premier

'तारक मेहता...' सेटवर इतका रडला 'बाघा' की, शूटिंग थांबवावं लागलं! नक्की काय घडलेलं?

TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMAH ACTOR TANMAY VEKARIA BREAKS DOWN DURING SHOOTING : तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ मालिकेतील बाघा ही भूमिका साकारणारा अभिनेता तन्मय वेकारिया शूटिंगदरम्यान भावूक झाला. सध्या त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.
TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMAH

TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMAH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TANMAY VEKARIA REMEMBERS HIS MOTHER AND CRIES ON SET: 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. आजही या मालिकेचा वेगळा चाहतावर्ग आहे. अशातच आता या मालिकेतील बाघाची भूमिका साकारणारा अभिनेता तन्मय वेकारिया शुटिंगदरम्यान सेटवर ढसाढसा रडला. इतका की, थेट शुटिंग थांबवावं लागलं. अखेर निर्माते असित मोदी यांनी त्याची समजूत घातली. सध्या सोशल मीडियावर तन्मयचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

Loading content, please wait...
Actor
taarak mehta ka ooltah chashmah
Entertainment news
Entertainment Field