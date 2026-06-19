'तारक मेहता...' सेटवर इतका रडला 'बाघा' की, शूटिंग थांबवावं लागलं! नक्की काय घडलेलं?

TANMAY VEKARIA REMEMBERS HIS MOTHER AND CRIES ON SET: 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. आजही या मालिकेचा वेगळा चाहतावर्ग आहे. अशातच आता या मालिकेतील बाघाची भूमिका साकारणारा अभिनेता तन्मय वेकारिया शुटिंगदरम्यान सेटवर ढसाढसा रडला. इतका की, थेट शुटिंग थांबवावं लागलं. अखेर निर्माते असित मोदी यांनी त्याची समजूत घातली. सध्या सोशल मीडियावर तन्मयचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .तन्मय एका सीनचं शुटिंग करत होता. तो बाघा आणि बावरी यांच्या लव्ह स्टोरीशी संबंधित होता. परंतु कॅमेरा रोल होताच तन्मय भावूक झाला. तन्मयच्या आईला त्याने साकारलेली बाघाची भूमिका खूप आवडायची. परंतु काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या आईचं निधन झाला. आता मालिकेत बाघा आणि बावरीची प्रेमकथा दाखली जात आहे. ती प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. परंतु आता बाघाच्या भूमिकेत पाहण्यासाठी त्याची आई नसल्याचं दु:ख झालं आणि तो रडू लागला. .तन्मयची अवस्था पाहून सेटवरील इतर कलाकारांना आणि क्रू मेंबर्सच्या डोळ्यात सुद्धा पाणी आलं. शेवटी शुटिंग थांबवलं आणि असित मोदींसह इतर टीम सदस्यांनी त्याची समजूत घातली. तन्मय त्याच्या आईबद्दल बोलताना म्हणाला की, 'बाघा'च्या प्रत्येक भागाची आई वाट पाहायची. जेव्हा त्याच्या अभिनयाचं कौतूक व्हायचं तेव्हा आईला खूप भारी वाटायचं'.तन्मयच्या आईचं ऑक्टोबर 2025 मध्ये निधन झालं. त्याने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर आईचा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यात 'मी आता माझ्या आईला प्रत्यक्ष भेटू किंवा मिठी मारु शकणार नाही' असं लिहलं होतं. दरम्यान त्याचा व्हिडिओ पाहून चाहत्यांना सुद्धा वाईट वाटलं..श्रद्धा कपूरचा 'ईथा' सिनेमातील फर्स्ट लूक लीक! ९ महिन्यांच्या गरोदरपणातील विठाबाईंचा संघर्ष पाहून चाहते थक्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.