अखेर जेठालाल- बबिताचं लग्न झालं! दयाबेनने वाढलं जेवण; दिग्दर्शकाला नाही जमलं ते AI ने करून दाखवलं; व्हिडिओ होतोय व्हायरल

छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक गाजणार कार्यक्रम म्हणजे 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा'. गेली ११ वर्ष हा शो प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतोय. गेले अनेक वर्ष मालिकेत वेगवेगळे ट्विस्ट दाखवण्यात येतायत. अनेक कलाकार या मालिकेचा निरोप घेतायत तर अनेक नवीन येतायत. मात्र यातील सगळ्यात मजेशीर गोष्ट गोष्ट म्हणजे जेठालाल आणि बबिता यांचं नातं. जेठालालला बबिताजी आवडतात असं मालिकेत दाखवण्यात आलं आहे. मात्र आता मालिकेत अशक्य असणारी गोष्ट AI ने करून दाखवलीय. AI ने एक व्हिडिओ बनवलाय ज्यात चक्क जेठालाल आणि बबिता यांचं लग्न दाखवण्यात आलंय. .AI कधी काय करेल सांगता येत नाही. अनेक लोक AI च्या मदतीने अनेक व्हिडिओ बनवत असतात. आता 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' मालिकेबद्दलचा एक व्हिडिओ समोर आलाय. ज्यात जेठालाल आणि बबिता यांचं दाक्षिणात्य पद्धतीने लग्न होतंय. ते दोघे एकमेकांना हार घालतायत तर दयाबेन जेवण बनवतेय. चंपकलाल टोमॅटो कापतोय आणि बापूजी, डॉक्टर हाथी आणि सोडी बसून बोलतायत. नंतर दयाबेन बबिताची साडी ठीक करतात. पुढे संपूर्ण गोकुळधाम एकत्र बसून जेवण करतात. बबिता आणि जेठालालदेखील जेवतात. .या व्हिडिओवर नेकांनी कमेंट केल्या आहेत. एकाने लिहिलं, 'AI ला पण हे नाही जमलं. बबिता बंगाली आहे आणि जेठालाल गुजराती आहे मग दाक्षिणात्य पद्धतीचं लग्न का?' आणखी एकाने लिहिलं, 'जेठाचं जीवन आनंदाने भरलंय.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'भारतात AI शेवटचे श्वास घेतोय.' आणखी एकाने लिहिलं, 'AI पण पोपटलालचं लग्न नाही लावू शकला.' सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. .Genelia Emotional Post: पप्पा, मुलांची आणि तुमची भेट व्हायला हवी होती... सासरे विलासराव देशमुख यांच्यासाठी जिनिलियाची खास पोस्ट; म्हणाली- तुम्ही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.