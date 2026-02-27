प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या बंगल्यात ५ तरुण घुसले, नोकरांना दारू पाजून वडिलांना क्रूरपणे संपवलं; स्टुडिओ मालकानंच कट रचला, कारण...

तामिळनाडूच्या दिंडीगुल जिल्ह्यातील कोडाईकनाल येथून एक खळबळजनक खून प्रकरण समोर आले आहे. चित्रपट सहाय्यक अभिनेत्री विष्णू प्रियाचे ७३ वर्षीय वडील सूर्य नारायणन यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. ही घटना कुरिन्जी अंदावर मुरुगन मंदिराजवळील त्यांच्या बंगल्यात घडली. जिथे काही तरुण पर्यटकांच्या वेशात राहत होते. यानंतर त्यांनी हे कृत्य केले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पहाटे १ वाजण्याच्या सुमारास बंगल्यात काम करणाऱ्या अरुमुगमने अलार्म वाजवला. शेजाऱ्याच्या मोबाईल फोनचा वापर करून पोलिसांना बंगल्यात खून झाल्याची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. पहिल्या खोलीत कर्मचारी मुरली हा हातपायांवर टेपने बांधलेला आढळला. परंतु नंतर त्याला वाचवण्यात आले. दुसऱ्या खोलीत सूर्या नारायणन यांचे तोंड, नाक, डोके आणि शरीर खुर्चीला टेपने बांधून निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यांच्या शरीरावर गंभीर जखमा होत्या. .Swami Avimukteshwaranand : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना मोठा दिलासा; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अटक स्थगित केली.मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कोडाईकनाल सरकारी रुग्णालयात पाठवण्यात आला. पोलीस तपासात असे दिसून आले की, पाच तरुण पर्यटक असल्याचे भासवून बंगल्यात राहत होते. त्यांनी कर्मचाऱ्यांशी मैत्री केली आणि त्यांना दारू पाजल्यानंतर संधी साधून गुन्हा केला. कर्मचाऱ्यांना बांधल्यानंतर सूर्या नारायणन यांची कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांबद्दल चौकशी करण्यात आली. नंतर त्यांची हत्या करण्यात आली. आरोपी बंगल्यातून हार्ड डिस्क, जमिनीचे भाडेपट्टे आणि इतर वस्तू घेऊन पळून गेले..थेनी आणि दिंडीगुल जिल्ह्यातील विशेष पोलिस पथकांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि मोबाईल सिग्नल विश्लेषणाच्या आधारे तपास केला. चेन्नई, वेलंकन्नी आणि पाँडिचेरीसह अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. श्याम, महेंद्रन, गोकुलनाथ, रणजीत, किशोर उर्फ कृष्णा प्रसाद, अक्षय नटराज, कार्तिक आणि स्टुडिओ मालक विघ्नेश यांच्यासह अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली. गिरिजा आणि तिचा मुलगा डॉ. किरण यांनाही कटात सहभागी असल्याबद्दल ताब्यात घेण्यात आले..Delhi Liquor Scam : ‘सीबीआय’ने घेतली उच्च न्यायालयात धाव; कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान .पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, फसवणूक करून पैसे दुप्पट करून मालमत्तेची कागदपत्रे मिळवण्याच्या कटाचा भाग म्हणून ही हत्या करण्यात आली होती. आरोपींकडून सोन्याच्या अंगठ्या, चेन, कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे आणि दोन आलिशान कार जप्त करण्यात आल्या आहेत. कोडाईकनाल पोलिसांनी अवघ्या तीन दिवसांत या घृणास्पद हत्येचा उलगडा केला. सर्व आरोपींना अटक केली. सध्या पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.