Premier

“नाना पाटेकर आणि त्यांच्या मित्रांनी माझ्यावर मारण क्रिया केल्या”; तनुश्री दत्ताचा खळबळजनक दावा, म्हणाली...

TANUSHREE DUTTA VIRAL POST ABOUT NANA PATEKAR: तनुश्री दत्ताने उज्जैनच्या महाकाल मंदिरातील व्हिडिओ शेअर करत नाना पाटेकरांबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. तिच्या पोस्टमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे? जाणून घ्या.
VIRAL POST

TANUSHREE DUTTA VIRAL POST

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TANUSHREE DUTTA MAHAKAL TEMPLE VIDEO: अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने एक व्हिडिओ शेअर करत मोठी पोस्ट लिहिली आहे. 'नाना आणि त्यांच्या मित्रांनी माझ्यावर अनेक वेळा मारण क्रिया केल्या परंतु महाकाल बाबांनी माझं रक्षण केलंय.' असं म्हणत तिने महाकाल मंदिरातील एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यावेळी तिने अनेक आरोप केलेत.

Loading content, please wait...
viral
post
Nana Patekar
insta post
Tanushree Dutta
Marathi News Esakal
www.esakal.com