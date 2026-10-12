“नाना पाटेकर आणि त्यांच्या मित्रांनी माझ्यावर मारण क्रिया केल्या”; तनुश्री दत्ताचा खळबळजनक दावा, म्हणाली...

TANUSHREE DUTTA MAHAKAL TEMPLE VIDEO: अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने एक व्हिडिओ शेअर करत मोठी पोस्ट लिहिली आहे. 'नाना आणि त्यांच्या मित्रांनी माझ्यावर अनेक वेळा मारण क्रिया केल्या परंतु महाकाल बाबांनी माझं रक्षण केलंय.' असं म्हणत तिने महाकाल मंदिरातील एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यावेळी तिने अनेक आरोप केलेत. .उज्जैनच्या मंदिरात दर्शन घेतानाचा व्हिडिओ तिने शेअर केलाय. त्यात तिने लिहलं की, 'आयुष्यातील सगळ्यात सकारात्मक गोष्ट घडली आणि महाकालच्या दर्शनाला येण्याचा योग आला. हा खरंच मोठा योगायोग आहे. निधनाच्या बातमीच्या खरेपणाबद्दल मला शंका असली तरी वाईट शक्तींचा अंत व्हावा आणि वाईट गोष्टी सगळ्या नष्ट व्हाव्यात अशी माझी प्रार्थना आहे' असं तिने पोस्टमध्ये म्हटलय. .पुढे तिने लिहलं की, 'माझी महाकाल बाबांना अशीही प्रार्थना आहे की, प्रत्येक दृष्य व्यक्तीचा ज्याने मला त्रास दिलाय, त्याचा नाश करा. कारण अशी लोकं मरत नाहीत, तोपर्यंत ते त्रास देणं थांबवणार नाही. साथ देणाऱ्यांचाही नाश करा अशी माझी प्रार्थना असल्याचं' तिने म्हटलय. .पुढे बोलताना ती असही म्हणाली की, 'माझी वेळ आली आहे, तसंच माझी इच्छा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मी पृथ्वीवर राहू शकणार नाही. एकतर ते राहतील नाहीतर मी राहीन. तुम्ही माझ्यावर प्रेम करता हे जगाला दाखवून दिलं पाहिजे, कारण मी तुमची सच्ची भक्त आहे हर हर महादेव! जे मला त्रास देतात त्यांचा शेवट झालाच पाहिजे' असही तिने पोस्टमध्ये म्हटलंय. .“या कलियुगात प्रत्येक स्त्रीला…” महिलांसाठी तारिणी घेणार नारायणीचा अवतार; प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.