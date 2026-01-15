Bigg Boss Marathi 6 : "तुला वाटेल तेव्हा आदर..." तन्वी आणि दीपालीमध्ये संक्रांतीदिवशीच झालं भांडण !

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बहुचर्चित रिअलिटी शो बिग बॉस मराठी सीजन 6 चा सगळीकडेच बोलबाला आहे. बिग बॉसचा नवा सीजन सुरु होऊन दोन दिवसही उलटत नाहीयेत तोच घरात भांडणाला सुरुवात झाली आहे. त्यातच आता घरात नवीन ट्विस्ट आला आहे. .बिग बॉस मराठीच्या आजच्या भागाचा प्रोमो शेअर करण्यात आला. बिग बॉसच्या आजच्या भागात काय पाहायला मिळणार याची झलक प्रोमोमध्ये पाहायला मिळाली. काय घडलं आहे एपिसोडमध्ये नेमकं जाणून घेऊया. .बिग बॉस मराठीच्या आजच्या भागात पाहायला मिळालं की, तन्वी आणि दीपालीमध्ये संक्रांत साजरी करत असताना खडाजंगी झाली. दीपाली आणि तन्वी यांच्यात मान देण्यावरून भांडण झालं. दीपाली राकेशला माझं काहीच म्हणणं नाही. तुम्ही तुमचं मत मांडा असं सांगत असते. तेव्हा तन्वी मध्ये पडते आणि ही असं काहीच नाही बोलली असं म्हणते आणि त्यावरून त्या दोघींमध्ये वाद होतो. त्यानंतर तन्वी बाहेर जाते तेव्हा दीपाली चिडून हवं तेव्हा आदर द्यायचा आणि नंतर घालून पाडून बोलायचं असं म्हणत राग व्यक्त करते. .तन्वीचं प्रत्येकाशी भांडण उकरून काढणं सध्या प्रेक्षकांनाही खटकत आहे. अनेकजण तन्वीच्या वागण्यावर टीका झाली आहे. पण आता चावडीवर रितेश तिची कशी शाळा घेणार हे पाहणं महत्त्वाचा ठरेल. .तन्वी आणि दीपालीच्या भांडणामुळे घरात दोन गट पडणार का ? मालिकेत काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी दररोज रात्री ८:३ ० वाजता फक्त कलर्स मराठीवर. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.