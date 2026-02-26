बिग बॉसची स्पर्धक तन्वी कोलतेला मोठा धक्का, इन्स्टाग्राम अकाऊंट अचानक गायब!

TANVI KOLTE INSTAGRAM DEACTIVATED?: बिग बॉस मराठी 6 ची सध्या सगळीकडे खुप चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. बिग बॉस मराठीच्या घरात सध्या स्पर्धकांची एकमेकांच्या कुरघोडी काढण्याची स्पर्धाचं लागलीय. राखीच्या घरात येण्याने बिग बॉसच्या घरात रोज नवनवीन ड्रामा पहायला मिळतेय. दरम्यान या आठवड्यात कॅप्टन म्हणून तन्वी कोलते चांगलीच चर्चेत आली आहे. भाऊच्या धक्क्यावर तन्वीचं कौतूक होताना पहायला मिळतय. .दरम्यान अशातच आता तन्वीबाबत एक वाईट बातमी आहे. ज्यामुळे तिच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. बिग बॉस मराठी गाजवणाऱ्या तन्वी कोलतेचं इन्स्टाग्राम अकाऊंट अचानक गायब झालं आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून तिचं अकाऊंट चांगलंच अॅक्टीव्ह होतं. परंतु अचानक अकाऊंट बंद झाल्यानं चाहत्यांना धक्का बसला आहे. .बिग बॉस मराठी 6 ची स्पर्धक झाल्यापासून तिचे अनेक फॉलोअर्स वाढलेहोते. परंतु अचानक तिचं अकाऊंट बंद झाल्यानं सोशल मीडियावर तन्वीच्या चाहत्यांना फटका बसणार आहे. बिग बॉस मराठीच्या घरात खेळथ असताना स्पर्धकांच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहते कमेंट्स करत असतात. स्पर्धकांची संपर्कात असतात. .परंतु आता अचानक अकाऊंट गायब झाल्यानं वैयक्तिकरित्या तन्वीला फटका बसणार आहे. तन्वीनं अकाऊंट बंद होण्यामागचं कारण अजून समोर आलेलं नाही. मात्र चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या आठवड्यात प्रभूच्या मदतीनं तन्वी बिग बॉसच्या या आठवड्याची कॅप्टन झालीय..नवरा असावा तर असा! घरातील काम करताना दिसले अविनाश नारकर, Viral Video होताच कौतुकाचा वर्षाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.