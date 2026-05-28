तारिणी केदारला मनातल्या भावना सांगणार, प्रेमाची कबुली देताच मोठा अनर्थ घडणार, प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

TARINI SERIAL VIRAL PROMO SCENE: झी मराठीवरील तारिणी ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. मालिकेतील तारिणी आणि केदारचं पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळतय. तारिणी आणि केदारने केवळ मिशनचा एक भाग म्हणून लग्न केलेलं असतं. परंतु केदार तारिणीवर जीवपाड प्रेम करत असतो. तारिणीच्या ज्या मुलांकडून अपेक्षा असतात त्यात केदार बसत असतो. त्यामुळे त्याच्या गुणांवर तारिणी इम्प्रेस होते. .दरम्यान अशातच झी मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओवर तारिणी आणि केदारला एका मिशनवर जायचं असतं. एका रेव्ह पार्टीवर त्यांना छापा टाकायचा असतो. त्यावेळी तिथं तारिणीला गोळी लागते आणि ती तिच्या मनातील भावना केदार सांगत प्रेम व्यक्त करते. सध्या तारिणीचा हा प्रोमो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .प्रोमोमध्ये रेव्ह पार्टी आणि ट्रॅफिकिंग रॅकेटचा सुत्रधार गुलाब देखील पार्टीत सहभागी असल्याचं दाखवण्यात आलं. गुलाबला रंगेहाथ पकडण्याची तारिणीची टीम असते. त्यावेळी गुलाबची सगळी माणसं गोळीबाराला सुरुवात करतात. तेव्हा तारिणी आणि केदार एकमेकांना सांभाळून घेतात. केदार प्रत्येक वार आपल्यावर झेलतो हे पाहून तारिणी आणखीच त्याच्या प्रेमात पडते. परंतु तेवढ्यात केदारवर गुलाबने बंदून रोखल्याचं पाहून तारिणी स्वत:च्या अंगावर ती गोळी घेते, तिच्या पोटाला ती गोळी लागते. केदार तिला सावरु लागतो. तेव्हा तो बॉस ऐवजी तिला तारिणी म्हणून हाक मारतो. तारिणी त्यावेळी त्याला 'आय लव्ह...' असं म्हणत बेशुद्ध पडते. त्यावेळी केदारला सुद्धा अश्रू अनावर होतात..दरम्यान मालिकेचा हा प्रोमो पाहून चाहते भावूक झाले आहेत. अनेकांनी कमेंट करत बेस्ट प्रोमो असल्याचं म्हटलय. तर अनेकांनी लिहलं की, 'अखेर तारिणीला केदारविषयी प्रेम जाणवू लागलय... पण गोळी का लागली' तर दुसऱ्यानं लिहलं, 'दोघांची केमिस्ट्री कमाल आहे. डोळे पाणावले' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय.