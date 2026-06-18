तारिणी मालिकेतून 'या' अभिनेत्रीची एक्झिट, सोशल मीडियावर शेअर केली भावुक पोस्ट, म्हणाली...

'TARINI FAME PAYAL JADHAV THANKS FANS AND MAKERS IN HEARTFELT POST: झी मराठीवरील तारिणी मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मिशन गृहप्रवेशमुळे अनेक ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. तारिणीनं मिशन गृहप्रवेशमुळे केदारसोबत लग्न केलेलं असतं. त्याला तारिणी आवडत असते परंतु तो तिच्याशी बोलायला घाबरत असतो. तर इकडे तारिणीला वाटत असतं की, केदारच्या आयुष्यात दुसरी मुलगी आहे. परंतु आयुष्यात जसा जोडीदार हवा ते गुण केदारमध्ये दिसत असल्यानं तारिणी देखील केदारच्या प्रेमामध्ये पडते. दरम्यान अशातच आता मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. .मालिकेतून एका अभिनेत्रीची एक्झिट होणार आहे. मालिकेत रेवानं तारिणीला केदारबद्दल असलेल्या प्रेमाची जाणीव करुन दिलेली असते. रेवाला केदार आणि तारिणी एकमेकांवर प्रेम करत असल्याचं माहित असतं. दरम्यान अशातच आता मिशन संपल्यानंतर रेवाची या एक्झिट झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी रेवाने मिशन गृहप्रवेशसाठी मालिकेत एन्ट्री केली होती. तिच्या धाडसी आणि कामप्रती समर्पित असणाऱ्या रेवानं सर्वांची मनं जिंकली. काही दिवसातच तिने प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवलं. 'क्युट क्युट रेवा, गोड गोड रेवा' हा तिचा डायलॉग प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला..दरम्यान तारिणी मालिकेत रेवाची भूमिका अभिनेत्री पायल जाधवने साकारली होती. आता या मालिकेतून बाहेर पडल्यानंतर तिने सोशल मीडियावर काही फोटो पोस्ट करत भावना व्यक्त केल्यात. .पायल म्हणाली की, 'सुंदर प्रवासात मला एवढं प्रेम, पाठिंबा आणि संधी दिल्याबद्दल मी सगळ्यांची आभारी आहे. मी वाहिनी आणि निर्मात्यांचे आभार मानते. रेवाचं पात्र साकरण्याचा माझा अनुभव खरंच खूप खास होता. मला काम करायची संधी मिळाली हे मी माझं भाग्य समजते. या आठवणी मी कायम जपून ठेवले.' शेवटी क्यूट क्यूट रेवा गोड गोड रेवा लिहित लवकरच भेटू असं तिने लिहलंय. .दरम्यान तिच्या या पोस्टवर शिवानी सोनार , स्वराज नागरगोजे यांनी कमेंट्स करत 'रेवा, मैत्रिणी आम्ही तुला मीस करू, तुझी आठवण येत राहील' असं म्हटलय. तर अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत रेवाच्या अभिनयाचं कौतूक केलय. .देऊळ बंद 2 साठी पैसे नव्हते तेव्हा मदतीला धावून आला शाहरुख खान, प्रवीण तरडे म्हणाले...'त्यांनी 'बिल माफ करो' म्हणत...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.