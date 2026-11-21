International Artist of the Year at DPIFF Awards 2026: जागतिक संगीतविश्वातील लोकप्रिय गायिका आणि गीतकार Taylor Swift हिचे नाव Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2026 च्या विजेत्यांच्या यादीत आल्याने सर्वांचेच लक्ष वेधले गेले आहे. आयोजकांनी शुक्रवारी, 20 नोव्हेंबर 2026 ला अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून तिची 'International Artist of the Year' या श्रेणीसाठी निवड झाल्याची माहिती दिली.संगीत निर्मिती, गीतलेखन, थेट सादरीकरण आणि जागतिक सांस्कृतिक प्रभावाची दखल घेत तिला हा सन्मान प्रदान करण्यात येत असल्याचे आयोजकांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. तिच्या कलात्मक प्रवासाने जगभरातील प्रेक्षकांना प्रेरणा दिल्याचेही या घोषणेत म्हटले आहे..सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रियापुरस्काराची घोषणा होताच भारतीय चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आणि संभ्रम पाहायला मिळाला. हा खरोखरच अधिकृत हँडलवरून शेअर केलेला संदेश आहे की नाही, याबाबत अनेकांनी खात्री करून घेतली.गाण्यांची मजेशीर अपेक्षा: एका चाहत्याने X वर लिहिले की, या सोहळ्यात Taylor Swift ने 'Chiggy Wiggy' किंवा निदान 'Dhoom Machale' वर सादरीकरण करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.ग्रामी आणि दादासाहेब फाळके: दुसऱ्या एका युजरने ग्रामी पुरस्काराचा संदर्भ देत, आता Taylor Swift ने थेट दादासाहेब फाळके पुरस्कार जिंकल्याची मजेदार टिप्पणी केली..'आग ये सुंदरा...तुझा माझा गो शोभल जोडा' आगरी कोळी गाण्यावर ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, नेटकरी म्हणाले....पिढ्यान् - पिढ्यांची आठवण: Instagram वरील एका प्रतिक्रियेत चाहत्याने लिहिले की, आपल्या घराण्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दादासाहेब फाळके आणि Taylor Swift ही नावे एकाच वाक्यात वाचायला मिळत आहेत.अधिकृत खात्याची खात्री: आणखी एका चाहत्याने पोस्ट खऱ्या अधिकृत अकाउंटवरूनच आली आहे ना, याची खातरजमा करण्यासाठी तीन वेळा तपासणी केल्याचे सांगितले..आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय विजेत्यांची प्रमुख नावेTaylor Swift सोबतच आंतरराष्ट्रीय मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांची या यादीत वर्णी लागली आहे-आंतरराष्ट्रीय कलाकार: James Cameron, Michael B. Jordan, Paul Thomas Anderson आणि Jessie Buckley यांना विविध श्रेणींमध्ये सन्मानित करण्यात आले आहे.भारतीय चित्रपट आणि ओटीटी: Akshaye Khanna, Jaideep Ahlawat, Shefali Shah, Vinay Pathak, Aryan Khan, Huma Qureshi आणि Vineet Kumar Singh यांचा या यादीत समावेश आहे.संगीत, अभिनय आणि कॉमेडी: Ilaiyaraaja आणि Kamal Haasan यांच्यासह लोकप्रिय कॉमेडियन आणि युट्यूबर Samay Raina याला 'Comedian of the Year' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.हे पुरस्कार Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards अंतर्गत दिले जातात, जे भारत सरकारतर्फे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या दादासाहेब फाळके पुरस्काराहून स्वतंत्र आहेत..'रामायण'ची गाणी हिट का झाली नाहीत? जावेद अख्तर यांचे उत्तर; म्हणाले, 'मी चांगला रायटर आहे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.