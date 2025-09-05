Teachers Day: सुरेखा कुडची यांनी सांगितलं जयश्री गडकर यांच्यासोबत असलेलं नातं, म्हणाल्या...'त्या नसत्या तर मी आजही स्ट्रगल...'

1 सुरेखा कुडची यांनी शिक्षक दिनानिमित्त ज्येष्ठ अभिनेत्री जयश्री गडकर यांच्याबद्दल आठवण सांगितली.2 जयश्री गडकर यांनी अभिनयाचा अनुभव नसतानाही त्यांना संधी देऊन मार्गदर्शन केलं.3 सुरेखा म्हणाल्या की, त्यांच्या मदतीशिवाय आजही मी संघर्ष करत राहिले असते..प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक आकार देणारा, योग्य मार्गदर्शन करणारा शिक्षक असतो. त्याचा त्याच्या आयुष्याच्या जडणघडणीत मोठा वाटा आहे. फक्त शाळा, कॉलेजमध्ये नाहीतर अनेक कलाकारांना त्यांच्या करिअरसाठी काही व्यक्तींनी शिक्षकाप्रमाणे मार्गदर्शन केलं. अशातच सुरेखा कुडची यांनी जयश्री गडकर यांच्यासोबत असलेलं नात्याबद्दल भाष्य केलंय..मनोरंजनविश्वात अनेक कलाकार आहेत ज्यांना सहकलाकरांनी किंवा जेष्ठ कलाकरांनी योग्य मार्गदर्शन करुन मार्गी लावलं आहे. दरम्यान लोकप्रिय अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी देखील सिनेइंडस्ट्रीतील जयश्री गडकर यांच्याबद्दल असलेलं नातं आणि त्यांच्यामुळे करिअरला मिळालेली कलाटणी याबद्दलचा अनुभव शेअर केलाय..सुरेखा कुडाची म्हणाल्या की, ' माझं वयाच्या 22 व्या वर्षी अभिनयाचा अनुभव नसताना जयश्री गडकर यांच्या 'अशी असावी सासू' या चित्रपटासाठी निवड झाली. तेव्हा मला अभिनय येत नव्हता, मराठी भाषा सुद्धा शुद्ध नव्हती. जयश्री गडकर यांनी सुरुवातीला मला नाकारलं पण नंतर माझी सुनेच्या पात्रासाठी निवड केली.'.पुढे बोलताना सुरेखा म्हणाल्या की, 'त्या सिनेमाचं शुटिंग कोल्हापूरमध्ये होतं. सगळ्या सिनेमाचं शुटिंग झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की, सुरेखा या भूमिकेसाठी मी तुला नाही म्हटलेलं. पण आता मीच तुला सांगते, मराठीवर थोडं काम कर. उंची, दिसणं हे स्क्रीनसाठी परफेक्ट आहे. पण थोडीशी मेहनत घे म्हणजे या क्षेत्रात तुझं अस्तित्व निर्माण होईल.'.पुढे बोलताना सुरेखा कुडची म्हणाल्या की, 'जर जयश्री यांनी मला संधी दिली नसती तर कदाचित मी अभिनय क्षेत्रात अजुनही स्ट्रगल करत राहिले असते. अनुभव नसतानाही त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेऊन मला उत्तम संधी दिली.'.FAQs.सुरेखा कुडची यांनी शिक्षक दिनानिमित्त कोणाबद्दल आठवण सांगितली? सुरेखा कुडची यांनी ज्येष्ठ अभिनेत्री जयश्री गडकर यांच्याबद्दल आठवण सांगितली..जयश्री गडकर यांनी सुरेखा कुडची यांना कशी मदत केली?सुरुवातीला अभिनयाचा अनुभव नसतानाही त्यांनी संधी दिली आणि मराठी सुधारण्याचा सल्ला दिला..सुरेखा कुडची यांची पहिली संधी कोणत्या चित्रपटात मिळाली?‘अशी असावी सासू’ या चित्रपटात त्यांना पहिली संधी मिळाली..सुरेखा कुडची यांनी काय सांगितलं की जर जयश्री गडकर नसत्या तर?त्या म्हणाल्या की, “त्या नसत्या तर मी आजही स्ट्रगल करत असते.”.आधी भारतात मग अमेरिकेत! जादुई पॅंडोराची सफर पुन्हा सुरू होणार! २ ऑक्टोबरला ‘अवतार २’ प्रेक्षकांच्या भेटीला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.