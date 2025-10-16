Premier

'श्री' की 'जान्हवी' सगळ्यात जास्त संपत्ती कोणाकडे? तेजश्री प्रधान की शंशाक केतकर कोण आहे वरचढ?

Tejashree Pradhan vs Shashank Ketkar: Who is Richer? : अभिनेता शंशाक केतकर आणि तेजश्री प्रधान यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. परंतु दोघांनापैकी कोणाकडे जास्त संपत्ती आहे तुम्हाला माहिती आहे का? तर जाणून घेऊया...
Tejashree Pradhan vs Shashank Ketkar: Who is Richer?

Tejashree Pradhan vs Shashank Ketkar: Who is Richer?

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ती सध्या वीण दोघातली ही तुटेना या मालिकेत स्वानंदीच्या भूमिकेत पहायला मिळतेय. या मालिकेतील तिचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. याआधी तेजश्री स्टार प्रवाहवरील प्रेमाची गोष्ट या मालिकेत पहायला मिळाली होती. परंतु तिच्या मालिकेतील अचानक एक्झिटमुळे चाहत्यांना धक्का बसला. प्रेक्षकांनी तेजश्रीच्या प्रत्येक पात्रावर प्रेम केलय. तेजश्रीच्या जान्हवी, शुभ्रा आणि आता स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांना हवहवसं वाटतं.

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Actress
Actor
actress
marathi actors
Shashank Ketkar
Entertainment news
Tejashree Pradhan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com