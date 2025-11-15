तेजश्री प्रधानची चाहत्यांना गुडन्यूज; येतोय नवा सिनेमा, २५ वर्ष मोठ्या मराठी अभिनेत्यासोबत झळकणार अभिनेत्री, कोण आहे तो?

मराठमोळी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान प्रेक्षकांची प्रचंड आवडती आहे. तिने 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेतून प्रेक्षकांच्यामनात स्थान निर्माण केलं. त्यानंतर तिने अनेक मालिका केल्या. तिची 'प्रेमाची गोष्ट' ही मालिकादेखील प्रचंड गाजली. तिच्या प्रत्येक गोष्टीची चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगते. तिच्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक कायम उत्सुक असतात. तेजश्रीदेखील चाहत्यांसोबत कायम जोडलेली राहते. आता अभिनेत्रीने चाहत्यांसोबत एक गुड न्यूज शेअर केलीये. तेजश्री लवकरच एका नव्या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यात ती एका २५ वर्षाने मोठ्या अभिनेत्यासोबत स्क्रीन शेअर करताना दिसतेय. .तेजश्री सध्या वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत झळकतेय. सध्या या मालिकेत तिच्या आणि सुबोधच्या लग्नाचा ट्रॅक सुरू आहे. तिने काही दिवसांआधी तिच्या नव्या वेबसीरिजचे फोटो शेअर केले होते. आता तिच्या आगामी चित्रपटाबद्दल महत्वाची अपडेट समोर आलीये. यात मराठी सिनेसृष्टीतील एका दिग्गज सुपरस्टारच्या मुलासोबत तेजश्री प्रधान स्क्रिन शेअर करणार आहे. मराठीतील हँडसम हंक अभिनेता तेजश्रीपेक्षा तब्बल 25 वर्षांनी मोठा आहे. दोघे पहिल्यांदाच एकत्र सिनेमात दिसणार आहे. तेजश्रीच्या या नव्या सिनेमाचं पोस्टर तिने शेअर केलीये. .कोण आहे हा अभिनेता? तेजश्रीच्या या नव्या सिनेमाचं नाव आहे 'असा मी अशी मी'. हा संपूर्ण सिनेमा यूकेमध्ये शूट करण्यात आला आहे. पोस्टरमध्ये तेजश्रीबरोबर दिसणारा अभिनेता म्हणजे दिवंगत अभिनेते रमेश देव यांचा मुलगा अभिनेते अजिंक्य देव. पोस्टरवर तेजश्री प्रधान आणि अजिंक्य रमेश देव यांचा डॅशिंग लूक प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतोय. अभिनेते अजिंक्य देव 62 वर्षांचे असून ते आजही फिट आहेत. त्यांचे अनेक व्हिडीओ आणि फोटो ते शेअर करत असतात. त्यांचा '120 बहादूर' हा सिनेमा येत्या 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी रिलीज होणार आहे. तर तेजश्री आणि अजिंक्य यांचा हा सिनेमा २८ नोव्हेंबर रोजी म्हणजे याच महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. आता ही जोडी पडद्यावर काय जादू करणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .झी मराठीच्या 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतून लोकप्रिय अभिनेत्याची एक्झिट; 'नवरी मिळे हिटलरला' फेम अभिनेता साकारणार भूमिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.