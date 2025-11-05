किती तो वेंधळेपणा! गाडीत बसली, स्टेअरिंग हातात घेतलं पण लगेच खाली उतरली; तेजश्रीचा व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही येईल हसू

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने चाहत्यांना अक्षरशः वेड लावलंय. तिच्या हास्यावर अनेक चाहते फिदा आहेत. आपल्या अभिनयाने तिने चाहत्यांची मनं जिंकली. त्यामुळेच तिच्या प्रत्येक मालिकेला प्रेक्षकांच्या प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. तिने 'होणार सून मी ह्या घरची' मधून प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. त्यानंतर मात्र तिने मागे वळून पाहिलं नाही. तिने 'प्रेमाची गोष्ट' ही मालिका अर्ध्यातून सोडली होती. ज्यामुळे तिचे चाहते नाराज झालेले. मात्र आता तेजश्री पुनः एकदा झी मराठीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. सध्या 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेमध्ये समर आणि स्वानंदी यांचा विवाहाचा सिक्वेन्स सुरू आहे. मात्र अशातच तेजश्रीचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय जो पाहून चाहत्यांनाही हसू फुटलंय. .मालिकेत तेजश्री स्वानंदीची भूमिका साकारतेय. तेजश्रीने मालिकेतही तिच्या साध्या स्वभावाने सगळ्यांची मनं जिंकली आहे. तिच्या एका व्हिडिओची सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. तेजश्रीचा हा व्हिडिओ मीडिया टॉल्क मराठीने शेअर केलाय. हा व्हिडिओ तेजश्री आणि सुबोध यांच्या केळवणाच्या वेळेचा आहे. यात तेजश्री एका रस्त्यावर उभी दिसतेय. यादरम्यान तेजश्री सगळ्यांशी बोलते आणि गाडीत जाऊन बसते. तेव्हा तिचं लक्ष एका कॅमेरात जातं. तेजश्री कॅमेराकडे बघून हात दाखवते आणि हसते. तेव्हा गाडीचीकाच बंद असते. पुढे तेजश्री गाडी सुरु करायला जाते. ती आजूबाजूला बघते. थोडी गोंधळते. तिला तिची चूक लक्षात येते. मग ती गाडीचं दार उघडते आणि हसतच म्हणते, 'ये ऐका ना! माझ्या गाडीची चावी नाहीये माझ्याकडे.' .तेजश्रीचं हे वाक्य ऐकून तिथे उभे असलेले सगळेच हसायला लागतात. तिचे सहकलाकारदेखील तिचा हा निरागसपणा आणि वेंधळेपणा पाहून हसतात. ती देखील खूप हसते. त्यानंतर किशोरी आंबिये तिच्या गाडीत येऊन बसतात आणि त्या दोघी निघून जातात. हा व्हिडिओ पाहून नेटकरीही तिच्यावर पुन्हा फिदा झालेत. तिच्या या वागण्याचं देखील चाहत्यांना कौतुक वाटलंय. ज्या पद्धतीने ती तिची चूक सांगते आणि त्यावर स्वतःच हसते हे खूप गोड आहे असं नेटकरी म्हणतायत. दुसरीकडे 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत सध्या समर आणि स्वानंदीच्या लग्नाची धामधूम सुरु आहे. .कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय मालिका घेणार निरोप? अभिनेत्रीच्या पोस्टची रंगली चर्चा; म्हणाली- शेवटचा दिवस.... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.