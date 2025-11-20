अखेर तेजश्रीने करून दाखवलंच! 'वीण दोघातली...'ची टॉप ५ मध्ये एंट्री; स्टार प्रवाहच्या या मालिकांचा TRP घसरला, कोण कितव्या स्थानी?

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या अत्यंत आवडत्या असतात. काही सांध्याला टीव्हीवर मालिका पाहतात. तर काही वेळ मिळेल तेव्हा फोनवर मालिका पाहणं पसंत करतात. या मालिकांची लोकप्रियता ही त्यांच्या टीआरपीवरून ठरवली जाते. कोणती मालिका पुढे आणि कोणती मागे हे टीआरपीवरून लगेच लक्षात येतं. आता ८ नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर या आठवड्याचा टीआरपी समोर आलाय. या टीआरपी यादीत अनपेक्षित बदल घडलाय. या आठवड्यात चक्क झी मराठीच्या दोन मालिकांची टॉप ५ मध्ये एंट्री झालीये. जी पाहून झी मराठीचे प्रेक्षक खुश झालेत. .या आठवड्यात नेहमीप्रमाणे 'ठरलं तर मग' ने पहिलं स्थान कायम ठेवलंय. तर दुसरी स्थानी अर्णव-ईश्वरीची 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका आहे. यानंतर तिसऱ्या स्थानावर जानकी-हृषिकेशची ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ ही मालिका आहे. यानंतर चौथं स्थान ‘कमळी’ने पटकावलं आहे. मात्र चौथ्या स्थानावर 'नशीबवान' ही मालिका देखील आहे. त्यांना सारखं रेटिंग मिळालं आहे. त्यानंतर पाचव्या क्रमांकावर तेजश्री प्रधानची 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिका आहे. पहिल्यांदाच ही मालिका टॉप ५ मध्ये आलीये. तर 'तारिणी' आणि 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका देखील तेजश्रीच्या मालिकेइतकं रेटिंग मिळालंय. .स्टार प्रवाहच्या 'लक्ष्मी निवास', 'येड लागलं प्रेमाचं', 'कोण होतीस तू काय झालीस तू', 'काजळमाया' या मालिकांचा टीआरपी कमी झालाय. कोण आहे कितव्या स्थानी? १. ठरलं तर मग – ५.७२. तू ही रे माझा मितवा – ५.०३. घरोघरी मातीच्या चुली – ४.४४. कमळी – ४.२नशीबवान – ४.२५. वीण दोघांतली ही तुटेना – ४.०तारिणी – ४.०लग्नानंतर होईलच प्रेम – ४.०६. लक्ष्मी निवास – ३.८७. लक्ष्मीच्या पाऊलांनी – ३.८८. येड लागलं प्रेमाचं – ३.४९. देवमाणूस – ३.११०. पारू – ३.० .आता पुढच्या आठवड्यात टीआरपीमध्ये कोणते बदल होणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .आठवीतली ती अन् इंजिनिअरिंगला असलेला तो; खिडकी ठरली मध्यस्थी, घरच्यांना कळलं तेव्हा... वैशाली सामंतची लव्हस्टोरी माहितीये?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.