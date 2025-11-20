Premier

अखेर तेजश्रीने करून दाखवलंच! 'वीण दोघातली...'ची टॉप ५ मध्ये एंट्री; स्टार प्रवाहच्या या मालिकांचा TRP घसरला, कोण कितव्या स्थानी?

MARATHI SERIAL TRP LIST KAMALI SECURE 4 TH POSITION: गेल्या आठवड्याच्या टीआरपीमध्ये पुन्हा एकदा झी मराठीने बाजी मारल्याचं दिसतंय. हा स्टार प्रवाहसाठी मोठा धक्का आहे.
MARATHI SERIAL TRP star pravahLOST PLACE

MARATHI SERIAL TRP star pravahLOST PLACE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या अत्यंत आवडत्या असतात. काही सांध्याला टीव्हीवर मालिका पाहतात. तर काही वेळ मिळेल तेव्हा फोनवर मालिका पाहणं पसंत करतात. या मालिकांची लोकप्रियता ही त्यांच्या टीआरपीवरून ठरवली जाते. कोणती मालिका पुढे आणि कोणती मागे हे टीआरपीवरून लगेच लक्षात येतं. आता ८ नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर या आठवड्याचा टीआरपी समोर आलाय. या टीआरपी यादीत अनपेक्षित बदल घडलाय. या आठवड्यात चक्क झी मराठीच्या दोन मालिकांची टॉप ५ मध्ये एंट्री झालीये. जी पाहून झी मराठीचे प्रेक्षक खुश झालेत.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
Tejashree Pradhan
marathi entertainment
Zee Marathi
Marathi Serial TRP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com