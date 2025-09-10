Premier

तेजश्रीला लागलं नव्या ट्रेंडचं वेड, सोशल मीडियावर 3D फोटोची भलतीच क्रेझ, फोटो व्हायरल

Tejashree Pradhan Joins 3D Photo Trend: मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधानने सध्या जोरात चर्चेत असलेला 3D फोटो ट्रेंड स्वीकारला आहे. गुगल एआय फीचरच्या मदतीने तिने पर्सनल फोटो तसेच वीण दोघातली ही तुटेना मालिकेतील फोटो 3Dमध्ये कन्वर्ट केले आहेत.
Tejashree Pradhan

Tejashree Pradhan Joins 3D Photo Trend | Actress Shares Viral Instagram Pics

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 तेजश्री प्रधानने नवा 3D फोटो ट्रेंड इन्स्टाग्रामवर स्टोरीवर शेअर केला.

2 तिच्या पर्सनल फोटोंसह मालिकेतील स्वानंदी-समरचे फोटोही 3Dमध्ये कन्वर्ट केले गेले.

3 सोशल मीडियावर तिचे फोटो जोरदार व्हायरल होत असून चाहत्यांची पसंती मिळतेय

