'मी स्वत:ला महागौरी देवीशी रिलेट करु शकते' नवरात्रीनिमित्त तेजश्रीने शेअर केली भावनिक बाजू, म्हणाली...'मला शांतता ...'

Veena Doghantali Actress Tejashri Pradhan Shares Spiritual Side on Navratri: अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने नवरात्रीनिमित्त तिची भावनिक बाजू शेअर केलीय. यावेळी बोलताना तिने 'मला शांतता खूप आवडते आणि पारदर्शक राहायला आवडतं' असं ती म्हणाली.
अभिनेत्री तेजश्री प्रधान ही नेहमीच तिच्या आयुष्यातील बघण्याच्या दृष्टीकोनामुळे प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. अशातच आता ती 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. मालिकेतील स्वानंदी प्रेक्षकांच्या मनात घर करत आहे. अनेकांना आनंदीचा अभिनय प्रचंड आवडत आहे. तेजश्री सोशल मीडियावर सुद्धा चाहत्यांच्या संपर्कात असते. ती नेहमीच तिचे अपडेट चाहत्यांना देत असते. अशातच आता तिने तिची भावनिक बाजू चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे

