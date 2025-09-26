'मी स्वत:ला महागौरी देवीशी रिलेट करु शकते' नवरात्रीनिमित्त तेजश्रीने शेअर केली भावनिक बाजू, म्हणाली...'मला शांतता ...'

अभिनेत्री तेजश्री प्रधान ही नेहमीच तिच्या आयुष्यातील बघण्याच्या दृष्टीकोनामुळे प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. अशातच आता ती 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. मालिकेतील स्वानंदी प्रेक्षकांच्या मनात घर करत आहे. अनेकांना आनंदीचा अभिनय प्रचंड आवडत आहे. तेजश्री सोशल मीडियावर सुद्धा चाहत्यांच्या संपर्कात असते. ती नेहमीच तिचे अपडेट चाहत्यांना देत असते. अशातच आता तिने तिची भावनिक बाजू चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे .नवरात्री निमित्त झी मराठीने वाहिनीच्या मालिकेतील नायिकेतील नवदुर्गा दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. यात वीण दोघातली ही तुटेना या मालिकेतील स्वानंदीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने नवरात्रीनिमित्त तिच्या आयुष्यातील एक भावनिक आणि प्रेरणादायी बाजू शेअर केली आहे. तेजश्रीने म्हटलं की, 'मला शांतता खूप आवडते आणि पारदर्शक राहायला आवडतं'.पुढे बोलातना तेजश्री म्हणाली की, 'मी महागौरी देवीशी स्वत:ला रिलेट करु शकते. तिच्यात जी शुद्धता आणि आहे ती मला भावते. तिची शांततेची भावना सुद्धा मला खूप आवडते. मी त्या सगळ्या गोष्टी आत्मसाद करण्याचा प्रयत्न करत असते. हेच सगळे गुण मी माझ्या आयुष्यात आणि माझ्यात, माझ्या निर्णयात अंगीकारण्याचा प्रयत्न करणार आहे.'.महागौरी हे देवीचं आठवं रुप आहे. तिची पवित्रता, सौम्यता आणि अंत:करणातील निर्मळतेचं प्रतीक मानलं जातं. हे तेजश्रीच्या विचारांमध्ये पहायला मिळतय. नेहमीच यशस्वी आणि समतोल राखण्यासाठी आपण शुद्धता आणि शांतीचा स्वीकार करायला हवा. .एका मुलीला किस करताना पाहून काय म्हणाले प्रिया बापटचे वडिल? अभिनेत्री म्हणाली...'त्यांचं उत्तर ऐकून...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.