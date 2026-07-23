तेजश्री प्रधानची बहीण पाहिली? अभिनेत्रीनं शेअर केलेले फोटो पाहून म्हणाल, 'अरे ही डिक्टो कॉपी-पेस्ट'

TEJASHRI PRADHAN FAMILY PHOTOS GO VIRAL: अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने मालिका, सिनेमा यातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सध्या ती वीण दोघातली ही तुटेना या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. दरम्यान तेजश्री सोशल मीडियावर सुद्धा चाहत्यांच्या संपर्कात असते. ती नेहमीच स्टोरीद्वारे तिचे अपडेट चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. परंतु ती कुटुंबाविषयीची माहिती शेअर करणं शक्यतो टाळते. दरम्यान अशातच तेजश्रीनं सोशल मीडियावर बहिणीसोबतचे काही फोटो शेअर केलेत. ते फोटो पाहून तेजश्री सेम बहिणीसारखी दिसत असल्याचं कळतय. .तेजश्री प्रधान तिच्या बहिणीसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केलेत. या फोटोमध्ये दोघींचा चेहरा सेम टू सेम पहायला मिळतोय. दरम्यान तेजश्रीच्या बहिणीचं नाव शलाका प्रधान आहे. ती प्रसिद्धीझोतापासून दूर असते. ती दिसायला तेजश्रीसारखीच सुंदर दिसते. तसंच शलाकाला वाईल्ड लाइफ फोटोग्राफीमध्ये जास्त आवड आहे. नेहमीच दोघीजणी एकमेकींना करिअरमध्ये सपोर्ट करताना पहायला मिळतात..दरम्यान तेजश्रीबद्दल बोलायचं झालं तर तिच्या आईचं नाव सीमा प्रधान असन नोव्हेंबर २०२३ मध्ये त्यांचं निधन झालं. तेजश्रीला आईचा मोठा आधार होता. नेहमीच ती बोलताना आई-वडिलांच्या संस्काराबद्दल आणि प्रत्येकवेळी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल बोलत असते..तेजश्रीच्या करिअरबद्दल सांगायचं झालं तर ती सध्या वीण दोघातली ही तुटेना या मालिकेत प्रेक्षकांच्या मनोरंजन करत आहे. तिचं स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांना मनात घर करुन आहे. तेजश्रीनं याआधी अग्गबाई सासूबाई, होणार सून मी या घरची, प्रेमाची गोष्ट या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं होतं. .'धुरंधर' फेम अभिनेत्री आयशा खानला पोलिसांनी घेतलेलं ताब्यात? महिला पोलिसांनी हात ओढल्याचा व्हिडिओ शेअर करत केला आरोप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.