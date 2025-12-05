Premier

जुई गडकरी की तेजश्री प्रधान! संपत्तीमध्ये कोण आघाडीवर? नेट वर्थच्या रेसमध्ये सायली की, स्वानंदी, कोण आहे पुढे?

Tejashri Pradhan vs Jui Gadkari Net Worth:मराठी मालिकाविश्वातील आघाडीच्या अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि जुई गडकरी यांच्या नेटवर्थमध्ये किती फरक आहे? दोघींपैकी कोणाची संपत्ती जास्त आहे जाणून घ्या...
Tejashri Pradhan vs Jui Gadkari Net Worth

Tejashri Pradhan vs Jui Gadkari Net Worth

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि जुई गडकरी सध्या मराठी मालिकाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत. दोघींही त्यांच्या करिअरमध्ये आपलं स्थान निर्माण केलय. जुई गडकरी ठरलं तर मग मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. तर अभिनेत्री तेजश्री प्रधान ही वीण दोघातली ही तुटेना मालिकेतून प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाली आहे. दोघीही एक उत्तम अभिनेत्री म्हणून प्रसिद्ध आहे. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का? दोघींपैकी कोणाचं नेटवर्थ जास्त आहे? तर जाणून घेऊया...

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Actress
actress
Marathi Serial
jui gadkari
tv actress
star pravah
Tejashree Pradhan
Zee Marathi
Tejashri Pradhan traditional look
Jui Gadkari career update

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com